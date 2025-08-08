Кто имеет право на пенсию по инвалидности и как ее оформить

С начала полномасштабного вторжения количество людей с инвалидностью в Украине выросло более чем на 300 тысяч человек. По данным Министерства социальной политики, в стране насчитывается около 3 миллионов человек с инвалидностью.

Каждый такой человек имеет право на социальные выплаты и пенсионное обеспечение. Размер пособия зависит от группы инвалидности, а в случае пенсии – еще и от страхового стажа. Об этом сообщает ПФУ.

Кто имеет право на пенсию по инвалидности

Пенсия из-за инвалидности в Украине назначается в случае потери трудоспособности вследствие общего заболевания, несчастного случая, не связанного с работой, или инвалидности с детства.

Существует три основные группы инвалидности:

I группа – лица с полной потерей трудоспособности, нуждающиеся в постоянном уходе;

Для I группы также предусмотрены подгруппы А и Б – в зависимости от степени нарушения функций организма. Они влияют на размер выплат.

Как устанавливается инвалидность

Группа инвалидности и ее продолжительность определяется медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК) после прохождения медицинского обследования. Направление на такую экспертизу дает медицинское учреждение после лечения и реабилитации.

Основанием для установления инвалидности есть наличие постоянных нарушений функций организма, ограничивающих жизнедеятельность. Список заболеваний и дефектов, при которых может быть присвоена определенная группа инвалидности, утвержден постановлением Кабмина.

Условия для назначения пенсии

Ключевым требованием для получения пенсии по инвалидности есть наличие страхового стажа. Его минимальный размер варьируется от 1 до 15 лет в зависимости от возраста и группы инвалидности.

Если необходимый стаж отсутствует, лицо может обратиться в органы социальной защиты для назначения социальной помощи.

Размер социальной помощи по инвалидности

Помощь начисляется в процентном соотношении к прожиточному минимуму (на 2024 год – 2 361 грн):

I группа – 100% (2361 грн);

Пенсия после 60 лет

Лица, которым установили инвалидность по достижении пенсионного возраста, имеют право выбирать – получать пенсию по возрасту или по инвалидности. В случае выбора второго варианта нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Размер пенсионных выплат

Пенсия по инвалидности рассчитывается как процент от пенсии по возрасту:

I группа – 100%;

Минимальный размер пенсии, по данным ПФУ:

I группа – 2300 грн;

Если заявление подано в течение трех месяцев после установления инвалидности – пенсия начисляется с даты установления группы. Если позже – с даты обращения.

Пенсия для военнослужащих

Пенсия по инвалидности военным назначается, если потеря здоровья случилась во время службы или в течение трех месяцев после увольнения. Если заболевание, повлекшее инвалидность, возникло в период службы, пенсию могут назначить и позже.

Размер зависит от денежного довольствия:

I группа – 100%;

Если инвалидность не связана с исполнением обязанностей – размер уменьшается: 70%, 60% и 40% соответственно.

Минимальные пенсии для военных с инвалидностью в результате войны (от 1 января 2024 года):

I группа – 15 346 грн;

Пенсия для пострадавших от Чернобыльской катастрофы

"Чернобыльцам" с инвалидностью могут назначать пенсию в пятикратном размере минимальной зарплаты (с 1 января 2024 - 35 500 грн).

Минимальные суммы пенсий (с 2021 года):

I группа – 6 000 грн;

Для ликвидаторов пенсия рассчитывается на основе средней зарплаты в стране: на сентябрь 2023 года – 14 518 грн. Минимальные выплаты:

I группа – 14 518 грн;

Как оформить пенсию по инвалидности

Подать документы можно:

лично в Пенсионный фонд;

почтой;

через портал "Действие" ;

; онлайн на сайте ПФУ.

Необходимые документы:

заявление на назначение пенсии;

паспорт или документ о месте регистрации;

трудовая книжка или другие документы о стаже;

справка МСЭК или военно-врачебной комиссии;

документы, подтверждающие статус;

справка о зарплате до 1 июля 2000;

для представителя – подтверждение полномочий.

При обращении в Интернет необходимо сканировать копии документов и электронную подпись или "Действие. Подпись". Решение принимается 10 дней.

Помощь детям с инвалидностью и людям с инвалидностью с детства

Помощь назначается на весь срок установления инвалидности:

I группа – 100% ПМ (2361 грн);

Прибавки по уходу

Предусмотрены надбавки по уходу:

I группа, подгруппа А – 200% ПМ (4722 грн);

Для детей с инвалидностью прибавка зависит от возраста и подгруппы:

До 6 лет, подгруппа А – 200% (5126 грн);

Социальная помощь на полном государственном содержании

Лица с инвалидностью с детства, живущие в учреждениях на полном государственном содержании, получают 25% назначенной помощи, остальные поступают учреждению по письменному заявлению.

Сиротам с инвалидностью помощь выплачивается полностью – только на специальную социальную банковскую карту. Для других детей в таких учреждениях – 50% на счет ребенка, 50% – в учреждении.

