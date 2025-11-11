Кто не получит субсидию на холодный период в 2025 году

Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" объяснила, как клиенты могут получить справку об отсутствии задолженности за природный газ. Документ можно оформить онлайн, что особенно актуально для тех, кто планирует подать заявку на жилищную субсидию в отопительный сезон 2025-2026 годов.

Как говорится в сообщении компании на странице Facebook, такая справка подтверждает, что потребитель не имеет просроченных долгов перед поставщиком газа. Она может пригодиться при оформлении субсидий, если раньше у клиента были задолженности.

Получить документ можно самостоятельно несколькими способами – через личный кабинет на сайте "Нефтегаза", в чат-ботах Viber или Telegram, с помощью терминалов самообслуживания (Сбербанк, ПриватБанк, EasyPay, City24) или в Центрах обслуживания клиентов компании.

Для запроса потребуется паспорт (ID-карта) и ЕИС-код или номер лицевого счета. Чтобы сформировать справку онлайн, нужно войти в свой кабинет, открыть раздел "Онлайн-услуги", выбрать пункт "Справка о состоянии счета", нажать "Сформировать" и загрузить документ.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Что касается субсидий на газ в 2025 году, то их смогут получить семьи, в которых расходы на коммунальные услуги превышают 15% месячного дохода. Помощь также доступна арендаторам жилья при наличии официального договора аренды.

Размер субсидии будут определяться с учетом доходов всех зарегистрированных в домохозяйстве лиц. Если у семьи долг, помощь назначат только после его погашения или реструктуризации. В случае если задолженность превышает три месяца и составляет более 680 гривен, субсидию не предоставляют.

Подать документы можно по электронной форме, по почте в Пенсионный фонд Украины или лично в отделении ПФУ. Процедура максимально упрощена – нужно только заполнить заявление и декларацию о доходах.

Ранее мы рассказывали, что украинцам повысят пенсии в 2026 году.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!