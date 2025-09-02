Кто получает больше: сферы, где украинцам резко подняли зарплаты

В Украине за год – с августа 2024-го по август 2025-го – больше поднялись зарплаты у маркировщиков: их уровень вырос на рекордные 87%. В то же время, существенный рост произошел и в сфере IT, а также среди отдельных технических специальностей.

В частности, теплотехники в августе 2025 года могли рассчитывать на оплату труда, которая в среднем была на 50% выше, чем годом ранее, свидетельствуют данные ресурса work.ua, пишет OBOZ.ua. Такая динамика объясняется, прежде всего, повышенным спросом на специалистов в этих направлениях.

Кто получил самые большие прибавки к зарплате

По данным статистики, за год заметнее всего выросли доходы у таких специалистов:

Маркировщик – 21 500 грн (+87%)

DevOps engineer – 87 500 грн (+86%)

Инвестиционный аналитик – 50 000 грн (+67%)

Руководитель сети магазинов – 45 000 грн (+64%)

Инженер-программист – 37 500 грн (+56%)

Заправщик картриджей – 30 000 грн (+54%)

Специалист договорного отдела – 27 500 грн (+53%)

Инженер по автоматизации – 40 000 грн (+51%)

Python-разработчик – 53 000 грн (+51%)

Теплотехник – 45 000 грн (+50%)

Оператор термопластавтомата – 26 500 грн (+47%)

Геодезист – 35 000 грн (+46%)

Арт-директор – 40 000 грн (+45%)

Монтажник ОПС – 32 500 грн (+44%)

Визовый менеджер – 32 500 грн (+44%)

Что прогнозируют дальше

Согласно постановлению правительства от 6 августа №946, в Украине рассматривают два возможных сценария экономического развития на 2026-2028 годы.

Оптимистический сценарий: улучшение ситуации с 2026 года. В таком случае средняя зарплата может возрасти до:

30 240 грн в 2026 году,

35 268 грн в 2027 году,

39758 грн в 2028 году.

Пессимистический сценарий: сохранение полномасштабной злости России. Тогда зарплаты будут составлять:

30 032 грн в 2026 году,

34 808 грн в 2027 году,

39436 грн в 2028 году.

Кроме того, в случае реализации оптимистического прогноза ожидается и постепенное улучшение на рынке труда: количество занятых в возрасте 15–70 лет может возрасти с 13 до 13,2 млн человек.

