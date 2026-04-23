Летние каникулы - 2026: когда школы уйдут на отдых

Украинские школьники уже считают дни до летних каникул, однако в этом году дата завершения обучения зависит не только от календаря. На график влияют ситуация безопасности, решения школы и особенности образовательного процесса.

Детальнее о том, когда официально завершается учебный год, обязательно ли учиться в июне и когда реально могут стартовать летние каникулы.

Главное коротко

Официально 2025/2026 учебный год в Украине длится до 30 июня 2026 года .

. Занятия в июне не являются обязательными.

Каждая школа самостоятельно определяет дату последнего звонка и начало каникул.

На решение влияют нагрузка, ситуация с безопасностью, потребности учащихся и готовность педагогов.

Сколько длится учебный год в Украине

Продолжительность текущего учебного года определена постановлением Кабинета министров №1003 от 20 августа 2025 "О начале учебного года во время военного положения в Украине".

Согласно документу:

старт учебного года - 1 сентября 2025 года ;

; завершение - 30 июня 2026 года.

Впрочем, эта дата является предельной, а не обязательной для всех школ.

Кто решает, когда начнутся каникулы

В Министерстве образования и науки объясняют: окончательный график обучения определяет педагогический совет каждого учебного заведения.

Именно школа принимает решение по:

завершение занятий;

проведение последнего звонка;

начала летних каникул;

возможной учебы в июне.

При принятии решения учитывают:

объем обучающей нагрузки;

безопасность в регионе;

состояние и потребности учащихся;

готовность педагогического коллектива

Поэтому даты каникул могут отличаться в зависимости от города, области или конкретного учебного заведения.

Нужно ли школьникам учиться в июне

Июнь не считается обязательным полноценным учебным месяцем.

Школа имеет право:

завершить учебный год еще в мае;

продолжить образовательный процесс в июне;

проводить консультации;

организовывать индивидуальные занятия;

устраивать проектные дни или экскурсии.

Такие форматы могут использоваться для настраивания образовательных потерь, однако это право школы, а не обязательное требование.

Когда могут начаться летние каникулы

Единой даты старта летнего отдыха в Украине нет. Всё зависит от решения конкретного учебного заведения.

По ранее рекомендованному календарю каникулы в 2025/2026 учебном году ориентировочно выглядят так:

осенние - с 27 октября по 2 ноября 2025 года;

зимние - с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;

весенние - с 23 по 29 марта 2026 года;

летние – ориентировочно с 1 июня до начала нового учебного года.

Некоторые школы уже предварительно сообщают родителям свои графики. К примеру, отдельные заведения планируют завершить второй семестр 29 мая 2026 года.

Официально учебный год длится до 30 июня, однако большинство школьников могут уйти на каникулы раньше. Окончательное решение принимает сама школа, поэтому родителям и учащимся следует ориентироваться прежде всего на сообщения своего учебного заведения.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!