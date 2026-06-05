Летние каникулы: сохраняется ли полный оклад учителей

Летом школьники традиционно уходят на каникулы, однако для педагогов это не означает полной паузы в работе. За исключением периода ежегодного отпуска, учителя в июне-августе продолжают выполнять свои профессиональные обязанности: готовятся к новому учебному году, проходят повышение квалификации, ведут документацию и другую работу.

В этом контексте часто возникает вопрос, изменяется ли размер их зарплаты летом. Новости.LIVE разъясняет, как формируются выплаты педагогам в летний период 2026 года.

Сохраняется ли зарплата учителей во время каникул

Согласно статье 57 закона Украины "Об образовании", педагогические работники продолжают получать свой должностной оклад и в летний период отпусков. Кроме того, за ними сохраняются все предусмотренные надбавки и доплаты, в частности, за престижность труда, сложные условия работы и другие установленные выплаты.

Отдельно предусмотрена и финансовая помощь на оздоровление, выплачиваемая во время ежегодного отпуска и равная размеру месячного заработка. То есть завершение учебного года не означает уменьшения доходов педагога.

Фактически, даже в летний период работа не прекращается полностью, ведь учителя продолжают готовить учебные материалы, проходят обучение и занимаются организационными процессами перед стартом нового года.

От чего зависит размер выплат

Заработная плата педагогических работников состоит из должностного оклада и разных надбавок. На конечную сумму влияют:

педагогическая нагрузка;

тарифный разряд;

стаж работы;

тип учебного заведения;

наличие педагогического звания;

доплаты за отдельные виды деятельности и т.п.

Базовый оклад определяется по Единой тарифной сетке: базовая ставка 3470 грн умножается на коэффициент соответствующего тарифного разряда. После этого сумма увеличивается на 40% в соответствии с постановлением Кабинета Министров №1749.

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Какие зарплаты могут быть летом 2026 года

С учетом действующей системы оплаты труда минимальные выплаты учителей в летний период 2026 могут составлять примерно:

от 11 883 грн - для 10-го тарифного разряда;

до 14 943 грн - для 14-го тарифного разряда.

Указанные суммы являются начислениями в налогообложение, из которых дополнительно удерживаются 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Напомним, мы уже писали, какая категория пенсионеров может получить 10 выплат сразу.

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