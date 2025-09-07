Лучшие гибридные автомобили 2025 года: топ-7 моделей, которые не подведут до пенсии

Гибридные автомобили остаются популярными благодаря своей способности экономить топливо, однако, по словам автоэксперта, они таят в себе непредвиденные расходы, с которыми стоит считаться перед покупкой. В 2025 году некоторые модели гибридов не только выгодны с точки зрения экономии топлива, но и доступны по цене, не превышающей 30 000 долларов.

Однако эксперт Крис Пайл советует потенциальным покупателям быть осторожными, особенно когда речь идет о техническом обслуживании таких авто. Он поделился своими рекомендациями в комментарии изданию GOBankingRates.

"Если вы планируете купить новую машину и пользоваться ею пару лет, берите то, что вам нравится. А также рассчитывайте деньги на обслуживание", – отметил он.

Эксперт выделил ряд моделей, которые считает наиболее надежными на 2025 год среди гибридных автомобилей. Это, в частности Kia Sportage, Hyundai Sonata, Honda Accord, Toyota Corolla, Camry, Prius, Kia Niro и Hyundai Elantra. Все эти модели отличаются небольшим расходом горючего и хорошими техническими характеристиками.

Но, несмотря на очевидные преимущества, гибриды имеют и ряд скрытых затрат, в частности высокие расходы на замену аккумулятора. Пайл рекомендует откладывать по 50 долларов каждые две недели на случай, если аккумулятор выйдет из строя.

"Замена аккумулятора может обойтись от 4 000 до 10 000 долларов", – предупреждает он.

Кроме того, Пайл советует изучать модельный ряд перед покупкой, чтобы избежать покупок автомобилей, которые быстро теряют свою стоимость.

"Вы не хотите покупать автомобиль, который теряет 20% стоимости в первый же день", – подчеркнул он.

Как отмечает Пайл, со временем польза от гибридного авто постепенно уменьшается. Ежедневная эксплуатация приводит к снижению эффективности аккумулятора, и в конце концов тот теряет способность поддерживать экономию топлива.

