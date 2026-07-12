Минобороны анонсировало повышение выплат военным: что изменится

В Силах обороны Украины была введена обновленная система начисления дополнительных денежных вознаграждений для военнослужащих. Новые правила определяют порядок выплат, категории военных, имеющих право, перечень подтверждающих документов и сроки оформления.

Об этом сообщает Минобороны.

Какими документами регулируются новые выплаты

Размеры дополнительных боевых вознаграждений утверждены постановлением Кабинета Министров №768 от 12 июня 2026 года. Порядок их начисления определен приказом Министерства обороны №232 от 29 июня 2026 года, который вносит изменения в действующий порядок выплаты денежного довольствия, утвержденный приказом Минобороны №260 от 7 июня 2018 года.

Базовое денежное довольствие не меняется

Должностные оклады, выплаты по воинскому званию, надбавки за выслугу лет и другие постоянные составляющие денежного довольствия остаются без изменений. Обновление касается только дополнительных вознаграждений за выполнение боевых и специальных задач.

Новые боевые выплаты

Система предусматривает несколько видов ежемесячных доплат – от 10 до 170 тысяч гривен. Их размер зависит от характера задач, уровня риска и места их выполнения.

100 тысяч гривен за непосредственное участие в боевых действиях

Это вознаграждение выплачивается пропорционально времени выполнения боевых задач военнослужащим, непосредственно находящимся в районах ведения боевых действий.

Право на выплату имеют, в частности, военные, которые:

ведут боевые действия на линии соприкосновения;

выполняют задачи на территории противника;

осуществляют огневое поражение противника в составе артиллерии, ракетных войск или ПВО;

выполняют боевые полеты;

действуют в составе экипажей кораблей и катеров;

производят разминирование по боевым распоряжениям;

работают в медицинских подразделениях непосредственно в районах боевых действий;

участвуют в отражении нападений на объекты.

Главным условием является выполнение боевого приказа и пребывания в районе боевых действий.

50 тысяч гривен для военных на пунктах управления

Ежемесячная доплата в 50 тысяч гривен предусмотрена для военнослужащих, обеспечивающих боевое управление подразделениями пунктов управления бригад, батальонов, полков, центров и других формирований.

Новые правила предусматривают, что решающим является не место расположения штаба, а район, в котором воюют подчиненные подразделения.

При этом личный состав подразделений охраны, обеспечения и обслуживания права на выплату не имеет.

30 тысяч гривен за выполнение специальных задач

Доплата в 30 тысяч гривен начисляется военнослужащим, выполняющим боевые или специальные задания по приказам командования, но не находящихся непосредственно на линии столкновения.

К таким задачам относятся:

восстановление боеспособности резервов;

управление военными группировками;

деятельность рабочих групп в районах боевых действий;

разминирование вне линии фронта;

обеспечение войск в районах ведения боевых действий;

охрана объектов критической инфраструктуры и противовоздушное прикрытие.

Тыловая надбавка - 10 тысяч гривен

Военнослужащие, не получающие ни одной из боевых доплат, будут иметь право на ежемесячную тыловую надбавку в размере 10 тысяч гривен.

Ее не будут выплачивать находящимся в отпусках военным, проходят обучение, зачисленные в резервные подразделения или временно выведенные из штатных должностей.

Одновременно несколько выплат получить нельзя

Если военнослужащий одновременно отвечает условиям нескольких видов вознаграждений (100, 50, 30 или 10 тысяч гривен), ему начисляют только одно — самое большое.

Доплаты инструкторам

Для инструкторского состава боевых воинских частей установлены отдельные ежемесячные выплаты:

15 тысяч гривен - инструкторам базового уровня;

25 тысяч гривен – руководителям инструкторских подразделений и инструкторам среднего уровня;

30 тысяч гривен — инструкторам высочайшего уровня подготовки и имеющим статус участника боевых действий.

Выплаты назначаются после соответствующего приказа командира и доказательства проведения учений.

Зональные вознаграждения

Отдельные выплаты зависят от расстояния до линии боевого столкновения.

170 тысяч гривен насчитывают военным, выполняющим задания:

непосредственно на переднем крае;

на временно оккупированных территориях;

между позициями сил обороны и противника;

на территории России.

70 тысяч гривен выплачивают военным, выполняющим задания в ротный опорный пункт включительно.

Если за месяц военнослужащий находился в нескольких районах, выплаты исчисляют пропорционально количеству дней в каждой зоне.

Вознаграждения за штурмовые действия

Предусмотрены также отдельные суточные выплаты:

40 тысяч гривен - за успешный штурм с захватом позиций противника;

20 тысяч гривен — за возвращение позиций, захваченных диверсионными или инфильтрационными группами врага.

Если возникают основания для двух видов выплат одновременно, начисляется больше.

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Премия за захват военнопленных

За каждого пленника предусмотрено вознаграждение в 100 тысяч гривен для подразделения, совершившего захват. Средства распределяются между участниками операции в соответствии с их вкладом.

Вознаграждение за результат ближнего боя

Еще одна новая выплата – 15 тысяч гривен – предусмотрена за подтвержденный результат стрелкового или рукопашного боя.

Обязательным условием является видеофиксация и подтверждение через информационную систему Дельта. После проверки командир воинской части издает приказ о выплате.

Максимальный размер боевых выплат

Общий лимит боевых доплат составляет 460 тысяч гривен в месяц.

В него входят:

вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях;

зональные выплаты;

вознаграждения за штурмовые операции.

В то же время этот лимит не распространяется на:

основное денежное довольствие;

единовременную помощь за подписание первого контракта;

вознаграждение за захват пленных;

выплаты за подтвержденное уничтожение противника.

Как подтверждается право на выплаты

Основанием для начисления вознаграждений являются боевые приказы, журналы боевых действий, боевые донесения и рапорты командиров. Для отдельных видов выплат предусмотрена дополнительная процедура проверки. К примеру, штурмовые вознаграждения согласовывают орган военного управления, а выплаты за результаты ближнего боя подтверждаются через систему "Дельта".

Если военнослужащий выполнял командировочные задания, выплата оформляется по месту его штатной службы на основании официальной информации от воинской части, где он фактически выполнял боевые задания.

Таким образом, новая система дополнительных вознаграждений предполагает четкую зависимость размера выплат от уровня риска, сложности и характера выполняемых боевых задач. Она также устанавливает единый механизм подтверждения права на вознаграждение и определяет прозрачный порядок его начисления.

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