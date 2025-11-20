Минобороны упростило процедуру получения удостоверения УБД: подробности

Министерство обороны упростило процедуру восстановления удостоверения участника боевых действий в случаях его потери, похищения или вернувшихся из плена военных. Соответствующие изменения закреплены новым приказом оборонного ведомства.

Теперь для получения нового удостоверения не нужно подавать справку из Нацполиции о принятии заявления по потере или краже документа, а также публиковать объявление о его потере в печатных изданиях. Освобожденным из плена бойцам больше не нужно прилагать к заявлению материалы служебного расследования. Об этом сообщает Минобороны.

Чтобы оформить новое удостоверение УБД, действующие военнослужащие должны подать рапорт своему командиру, а уже уволенные со службы ветераны должны обратиться в ТЦК и СП, где состоят на учете. Если статус был предоставлен через межведомственную комиссию Министерства по делам ветеранов, можно обратиться к этому ведомству.

Читайте также: Как получить дубликат удостоверения УБД при потере или повреждении: ответ ТЦК

К заявлению необходимо добавить копию утраченного удостоверения, письмо талонов с копией, копию первой страницы паспорта или ID-карты, а также две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, где лицо занимает 65–70% кадра.

Напомним, мы уже писали, как военному ветерану держать жилье от государства и что для этого нужно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !