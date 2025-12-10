Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что мирное урегулирование для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. "Мы достаточно близки к соглашению".

Об этом он сказал во время выступления в Хельсинки 9 декабря, пишет Bloomberg. По его словам, переговоры ведутся вокруг трех отдельных документов. Первый — рамочный план по 20 пунктам, который обсуждали европейские лидеры. Второе касается гарантий безопасности для Украины и разрабатывается совместно с администрацией президента США Дональда Трампа, украинской стороной и европейскими структурами безопасности. Третий документ фокусируется на послевоенном обновлении страны.

Стубб отметил, что предыдущая версия рамочного соглашения имела 28 пунктов, но некоторые предложения по европейской безопасности были "совершенно неприемлемыми" для Финляндии. Переговоры перешли на этап, где условия выглядят более приемлемыми.

На том же мероприятии бывший генсек НАТО, а ныне министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг подчеркнул, что путь к миру — в изменении расчетов Кремля. Только слишком высокая цена для России может заставить Владимира Путина пойти на уступки.

Это заявление прозвучало на фоне активизации дипломатии: Трамп недавно кичился "мирным планом", а Зеленский в Брюсселе и Лондоне координировал позиции с партнерами. Переговоры усложнены, но европейские лидеры видят "окно возможностей" для компромисса.

Напомним, игра Дональда Трампа в " Мирные планы " помогает ему избегать необходимой помощи Украине.

