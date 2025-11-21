Мирный план Трампа: США требуют от Украины согласиться до 27 ноября - FT

Администрация Дональда Трампа усиливает давление на Киев, требуя, чтобы Украина согласилась на предложенный США и Россией мирный план ко Дню благодарения, который в США отмечают 27 ноября. Белый дом установил жесткий дедлайн и настаивает, чтобы президент Владимир Зеленский принял условия соглашения в кратчайшие сроки.

Об этом пишет Financial Times. Ранее издание рассказало, что Вашингтон ожидает от Киева одобрения разработанного специальным посланником Стивом Виткоффом и госсекретарем Марко Рубио плана, созданного в сотрудничестве с российскими переговорщиками. Документ из 28 пунктов, уже получивший поддержку Трампа, включает требования относительно значительных уступок со стороны Украины. Люди, знакомые с содержанием плана, утверждают, что он предусматривает отказ Украины от части подконтрольного Донбасса, сокращение армии вдвое и отказ от ряда ключевых видов вооружений.

Украинские чиновники отмечают, что администрация Трампа хочет представить соглашение Москве до конца ноября и завершить переговорный процесс в начале декабря, поэтому давление "агрессивно". В то же время Киев отмечает, что часть положений неприемлема, поэтому украинская сторона работает над альтернативными предложениями.

Один из чиновников сравнил нынешнее давление с ситуацией вокруг предыдущего "минерального соглашения", в результате которого США получили доступ к добыче стратегических полезных ископаемых в Украине. Тогда Киев согласился на условия в надежде получить от Вашингтона дополнительную поддержку в войне против России.

Читайте также: Соединенным штатам также нужны Tomahawk" - Трамп сделал новое заявление по ракетам

В Европейском Союзе на инициативу реагируют осторожно. Кая Каллас, занимающаяся внешней политикой ЕС, заявила, что Брюссель не получал сигналов о каких-либо уступках со стороны РФ, что ставит под сомнение сбалансированность предложенного плана.

Пресссекретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что Трамп полностью поддерживает документ и считает его выгодным для обеих сторон.

Накануне Владимир Зеленский встретился с американской военной делегацией во главе с министром Сухопутных войск США Дэниелем Дрисколлом. В ходе переговоров стороны договорились о скором продолжении обсуждения и возможном заключении "мирного соглашения".

Напомним, мы уже писали, что должен сделать Трамп для предотвращения широкомасштабной мировой войны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!