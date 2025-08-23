Мобилизация-2025: что брать с собой в учебный центр и как подготовиться к службе

После мобилизации или подписания контракта в Украине новобранцы проходят базовую всеобщую военную подготовку (БЗИН). Это включает в себя как физические упражнения, так и теоретические знания для службы.

Об этом пишет nv.ua. Общая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 5 ноября 2025 года. Закон определяет категории подлежащих призыву мужчин, а порядок и особенности его проведения регламентируются постановлением КМУ №560 и Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Обучение проводится согласно действующим нормативным актам и программе, учитывающей опыт последних лет.

Что брать с собой в учебный центр

Средства личной гигиены:

зубная паста и щетка;

туалетное и хозяйственное мыло;

шампунь или гель для душа;

небольшое полотенце;

влажные и бумажные салфетки;

одноразовый душ;

ватные палочки;

принадлежности для бритья или триммера;

маникюрные ножницы или щипчики;

противогрибковое средство для ног.

Одежда:

для холодного времени года: теплая верхняя одежда, перчатки, шапка, зимняя обувь, термобелье;

теплая верхняя одежда, перчатки, шапка, зимняя обувь, термобелье; для теплого времени года: легкий комплект одежды, кроссовки или легкая обувь, кепка или панама;

легкий комплект одежды, кроссовки или легкая обувь, кепка или панама; универсальные вещи: носки (4–5 пар), спортивный костюм, рюкзак для сменной одежды, комплект гражданской одежды, 2–3 футболки, 5–7 трусов, резиновые тапочки.

Бытовые вещи:

дорожная сумка;

столовые и чайные ложки;

фонарик (лучше налобный);

складной нож, мультитул;

иглы и нити (зеленые, черные, белые);

электрический удлинитель;

прищепки и веревки;

карабины;

зажигалка;

пластиковые стяжки;

рабочие перчатки;

средство от насекомых (в теплое время года);

газовая водка (при наличии).

Аптечка:

индивидуальное лекарство;

термометр;

обезболивающие и жаропонижающие;

средства при желудочных расстройствах;

бинт, вата, антисептик;

лейкопластырь, эластичный бинт.

Военные отмечают, что если что-то забыли, родственники могут быстро отправить необходимое по почте.

О прохождении БЗИН

Учеба проводится в учебных центрах Украины или специальных лагерях в Европе. Продолжительность - 45 суток. При подготовке рекрутов обучают:

общей тактике;

пользованию индивидуальным и коллективным оружием;

военной топографии;

тактической медицине;

инженерному делу;

основам связи;

основам пилотирования БПЛА

Это лишь основной перечень знаний, получаемых новобранцами после призыва или подписания контракта для прохождения БЗИН.

