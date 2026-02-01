Могут ли прислать повестку, если отсрочка еще действительна: объяснение адвоката

Даже если военнообязанный имеет действующую отсрочку от мобилизации, это не освобождает его от обязанности явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) по повестке. Игнорирование повестки независимо от наличия отсрочки может привести к объявлению в розыск и наложению штрафа.

Об этом в интервью "Украинскому радио" рассказал адвокат Роман Кичко.

Почему отсрочка не отменяет явку по повестке

Адвокат объяснил: отсрочка только запрещает призыв на военную службу, но не освобождает от административных обязанностей военного учета.

"Человек не могут мобилизовать, если у него есть отсрочка. Но если приходит повестка – даже при наличии отсрочки – появиться нужно. Это обязанность уточнить данные, пройти медкомиссию или предоставить объяснения", - подчеркнул Кичко.

Он добавил, что в приложении "Резерв+" данные из реестров подтягиваются автоматически, из-за чего возникают технические ошибки. Бывают случаи, когда человека по ошибке объявляют в розыск, хотя отсрочка действует.

"Я лично обращался к нескольким клиентам — розыск снимали, потому что требования на них не распространялись. Но это не отменяет обязанности явиться за повесткой", – отметил юрист.

Почему повестка может прийти даже при наличии отсрочки

Адвокат объясняет, что в базе ТЦК могут оставаться старые неактуальные данные, которые не были обновлены в течение многих лет (например, еще 10 лет назад).

"За каждым вторым военнообязанным тянется шлейф таких данных. Это можно трактовать как продолжающееся правонарушение: человек не уточнил информацию тогда, не делает этого сейчас и так продолжается дальше. Поэтому ТЦК имеет право вызвать уточнение", — пояснил Кичко.

Даже если все данные внесены в "Резерв+", это не гарантирует, что у ТЦК не возникнут дополнительных вопросов. Повестка может прийти именно для их выяснения.

Последствия игнорирования повестки

Если военнообязанный не появится за повесткой (даже имея отсрочку):

его могут объявить в розыск;

наложить административный штраф.

Адвокат подчеркнул: лучший способ избежать проблем — явиться за повесткой, взять с собой все подтверждающие отсрочку документы и пройти процедуру уточнения данных.

