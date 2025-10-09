Могут ли ветераны бесплатно пользоваться общественным транспортом: ответ Минобороны

В Украине ветераны имеют право пользоваться рядом социальных гарантий, среди которых льготный проезд в общественном транспорте. Согласно законодательству, безвозмездный проезд предоставляется ветеранам войны, а именно участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны.

Полный перечень лиц, имеющих такой статус, определен в статье 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Об этом сообщило Министерство юстиции.

Льгота распространяется на все виды городского общественного транспорта, кроме такси, а также автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности, пригородные железнодорожные и водные маршруты, а также автобусы пригородного и междугороднего сообщения. Воспользоваться ею можно независимо от расстояния или места жительства при наличии удостоверения установленного образца или электронного билета, если в населенном пункте действует автоматизированная система учета оплаты проезда.

В то же время в Минюсте отмечают: отказ ветерана в льготном проезде незаконный. Это прямо предусмотрено статьей 37 Закона "Об автомобильном транспорте". За такое нарушение перевозчику может быть наложен штраф в размере 850 гривен согласно статье 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Если водитель или кассир отказал в безвозмездном проезде или продаже льготного билета, необходимо записать номер транспорта, ФИО водителя, время и маршрут, а также сохранить билет (если пришлось оплатить) и вызвать полицию. Для дальнейшей защиты прав можно обратиться в территориальное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) или подать жалобу в суд.

