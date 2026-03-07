Могут ли забронировать с просроченным военно-учетным документом

Наличие просроченных военно-учетных документов или непройденная военно-врачебная комиссия не является препятствием для получения бронирования от мобилизации. В то же время юристы объясняют, в каких случаях работнику все же могут отказать в броне.

Влияют ли просроченные документы на бронирование

Бронирование от мобилизации позволяет обеспечить стабильную работу предприятий, имеющих критическое значение для экономики и функционирования государства. Именно работники таких учреждений могут получить отсрочку от призыва.

Один из граждан обратился к юристам с вопросом: может ли работодатель оформить бронирование, если его военно-учетный документ уже просрочен.

Юрист Владислав Дерий объяснил, что такая ситуация не является препятствием для бронирования. По его словам, для представления на бронь достаточно электронного военно-учетного документа. В то же время, он советует не откладывать оформление.

Когда могут возникнуть проблемы

Адвокат Юрий Айвазян также подтвердил, что просроченный документ или непройденная военно-врачебная комиссия не влияют на возможность бронирования. Однако он подчеркнул, что действовать нужно оперативно.

По словам юриста, основной проблемой может стать ситуация, когда территориальный центр комплектования объявляет военнообязанного в розыск. В таком случае оформить бронирование уже не получится.

Итак, ключевое условие для получения брони – отсутствие розыска со стороны ТЦК.

Могут отменить бронирование

Специалисты также напоминают, что бронирование может быть аннулировано по решению руководителя или уполномоченного лица. Именно руководитель определяет перечень работников, которых планируют забронировать, и может изменять этот список в соответствии с потребностями предприятия.

При этом согласование с работником для отмены бронирования не обязательно.

