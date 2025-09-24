Может ли работающий пенсионер получать пенсию: что говорит законодательство

В Украине часто встречается практика, когда люди старшего возраста продолжают работать даже после достижения пенсионного возраста. Однако многие беспокоятся, не лишит ли их это пенсионных выплат от государства.

Получение выплат зависит от нескольких важных нюансов, на которые обращают внимание специалисты Пенсионного фонда Украины. Об этом пишет 24 канал.

Дело в том, что пенсия каждого человека определяется индивидуально. Она рассчитывается на основе страхового стажа и заработка, с которого уплачивались взносы.

"Законом предусмотрено, что пенсии выплачиваются без учета полученной заработной платы", – подчеркнули в ПФУ.

После получения пенсии человек может продолжать работать, в том числе даже на той же должности. Каждые два года для таких пенсионеров осуществляется перерасчет пенсии с учетом дополнительно приобретенного страхового стажа или стажа и заработной платы.

Отметим, что согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", каждое застрахованное лицо должно информировать об изменениях, в частности о трудоустройстве. Об этой обязанности Пенсионный фонд сообщает пенсионеров в заявлении и памятке, которые они подписывают.

"После установления факта работы, о котором пенсионер не сообщил своевременно, размер его пенсии определяется с учетом новых данных", – говорят в ПФУ.

Неправильно начисленные суммы пенсии можно вернуть добровольно или же переплата будет удержана из пенсии в размере 20%.

Чтобы избежать недоразумений с размерами пенсий, пенсионеры, которые планируют вернуться к работе, должны немедленно уведомить ПФУ, подав заявление лично или онлайн.

Может ли работать пенсионер, получающий пенсию за выслугу лет?

В Пенсионном фонде отмечают, что пенсия за выслугу лет предоставляется после прекращения работы, дающей право на такую выплату.

"В случае трудоустройства после назначения пенсии за выслугу лет на работу, которая дает право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с работы", – говорится в сообщении.

