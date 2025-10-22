Может ли военный уволиться из армии, если усыновил ребенка: объяснение юриста

Усыновивший ребенка военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет полное право уволиться со службы. При этом не имеет значения, изменил ли ребенок после усыновления фамилию или отчество, или оставила свои предварительные данные — этот факт не влияет на право военного на увольнение.

Об этом сообщает портал "Юристи.UA". Юристы подчеркивают: главным подтверждением права на увольнение является решение суда об усыновлении, независимо от того, указан военнослужащий отцом в свидетельстве о рождении ребенка или нет.

"Военный имеет право на увольнение, даже если его имя не указано в свидетельстве. Решающим является наличие судебного решения об усыновлении, которое вступило в законную силу", — объяснил юрист Владислав Дерий.

Чтобы оформить увольнение, необходимо подать рапорт на имя командира части и добавить в него копию судебного решения об усыновлении.

"На решении суда обязательно должна быть отметка о вступлении им в законную силу — только тогда оно считается действующим документом для оформления увольнения", — уточнил юрист Андрей Брылев.

Таким образом, факт усыновления ребенка является законным основанием для увольнения военнослужащего из рядов ВСУ, независимо от каких-либо формальных изменений в документах ребенка.

