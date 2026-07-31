'Мы достигли исторического соглашения о полном разоружении ХАМАС', – Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижениях, по его словам, "исторического соглашения", предусматривающего полное разоружение группировки ХАМАС и других вооруженных формирований в секторе Газа. По словам Трампа, договоренности были достигнуты с участием "Совета мира", который, как он утверждает, он возглавляет.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social. Президент США заявил, что реализация соглашения должна стать ключевым этапом в создании нового палестинского правительства, которое будет сотрудничать с Советом мира по восстановлению управления сектором Газа.

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В то же время, по его словам, Израиль получит дополнительные гарантии безопасности, поскольку территория Газа больше не будет использоваться в качестве плацдарма для террористических атак. Трамп также отметил, что эта договоренность является одним из главных элементов его 20-пунктного плана по прекращению войны в Газе.

По его словам, соглашение будут реализовываться поэтапно. После завершения процесса разоружения израильские войска должны покинуть сектор Газа, а ответственность за безопасность перейдет к международным стабилизационным силам и новой палестинской полиции. Кроме того, Трамп поблагодарил страны-посредники — Египет, Катар и Турцию — за участие в переговорах, а также отметил работу своей команды, которая, по его словам, сделала возможным достижение этих договоренностей.

Также глава Белого дома заявил, что после реализации соглашения сектор Газа перейдет под контроль нового палестинского правительства, которое будет работать в интересах местного населения.

Напомним, Трамп потрясен тем, что Украина переносит боевые действия вглубь российской территории.

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