На них далеко не уедешь: топ автомобилей, которые часто ломаются

Подержанные автомобили часто создают проблемы уже на первых тысячах километров после покупки. Значительная часть поломок происходит еще до того, как автомобиль проходит 5 000 км пробега.

Об этом пишет "Автотема" со ссылкой на сервис GetHelp.pl. Аналитики отмечают, что больше жалоб владельцы оставляют в первый месяц пользования машиной или после преодоления всего 1 000 км. В общей сложности более 60% неисправностей возникает еще до 5 тысяч километров. Чаще проблемы связаны с двигателями, системами кондиционирования и отопления, а также узлами, отвечающими за очистку выхлопных газов.

Наиболее ненадежными среди б/у оказались автомобили Alfa Romeo — в более чем 70% случаев они выходили из строя уже на старте. В группу проблемных брендов вошли Mini, Fiat, Opel, Audi, Mitsubishi, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen и DS.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых надежных автомобилях, которые могут прослужить более 20 лет.

