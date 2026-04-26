На них не стоит тратить деньги: названы топ ненадежных автомобилей

Покупка б/у автомобиля всегда связана с рисками. Сложно заранее оценить, насколько надежным окажется автомобиль после эксплуатации предыдущим владельцем.

Автомобильные эксперты в комментарии GoBankingRates назвали модели, обслуживание которых часто обходится в тысячи долларов, и посоветовали с осторожностью относиться к их приобретению.

Какие авто могут обойтись дороже всего в обслуживании

Range Rover

Владелец German Car Depot Алан Гельфанд отмечает, что Range Rover известен высокой стоимостью ремонта и быстрой потерей рыночной стоимости, что затрудняет его дальнейшую перепродажу.

По его словам, типовые ремонты могут стоить от 3000 до 7000 долларов. Чаще проблемы связаны с пневматической подвеской, электроникой и системой охлаждения, которая подвержена протечкам.

Шевроле Trailblazer

Эксперт из AutoInsurance.org Мелани Муссон отмечает, что Chevrolet Trailblazer не всегда оправдывает ожидания относительно надежности, несмотря на популярность среди определенных категорий водителей.

Она подчеркивает, что автомобиль может потерять около половины своей стоимости за первые пять лет эксплуатации. Отдельно специалист обращает внимание на возможные проблемы с двигателем и вибрациями, устранение которых может стоить около 400 долларов.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Mercedes-Benz GL/GLS

Алан Гельфанд отмечает, что Mercedes-Benz GLS (ранее GL до 2015 года) обладает просторным салоном и высоким уровнем комфорта, однако относится к дорогим в ремонте автомобилей.

Стоимость обслуживания и восстановления отдельных узлов нередко превышает 6 000 долларов, что делает владение таким авто финансово затратным.

Jeep Wrangler

Мелани Муссон отмечает, что Jeep Wrangler хорошо удерживает цену на вторичном рынке, однако не отличается высокой надежностью.

Она называет эту модель "денежной ямой", поскольку со временем владельцы сталкиваются с регулярными затратами на ремонт. Особенно это заметно после 10 лет эксплуатации, когда износ деталей становится значительным и обслуживание дорожает.

Напомним, мы уже писали, какие автомобили способны проехать более 600 тысяч километров.

