На них почти не придется тратиться: топ авто, не требующих дорогостоящего обслуживания

Покупка б/у автомобиля всегда связана с риском дополнительных затрат на ремонт. Для одних это приемлемо – особенно, если речь идет о старых итальянских машинах или спорткарах с большим пробегом.

Для других важно найти модель, которая не требует значительных вложений и сохраняет надежную репутацию. Издание SlashGear составило подборку авто, сочетающих надежность и доступность обслуживания.

Среди них — Toyota Prius, уже давно ставшая выбором таксистов и городских водителей. Хотя дизайн старших поколений не слишком привлекает, эта модель может преодолевать сотни тысяч километров без серьезных проблем. По расчетам расходы за 10 лет составляют примерно 184 тыс. грн.

Не менее популярен Honda Civic — легендарный седан и хэтчбек с более чем 12 миллионами проданных авто в мире. Несмотря на некоторые недостатки в разных поколениях, он стабильно сохраняет статус надежного. Ориентировочные расходы на обслуживание – 234 тыс. грн за десятилетие.

В списке есть и премиальный Lexus IS, удивляющий тем, что не влечет за собой облачных расходов. Средний годовой бюджет на сервис — около 18 тыс. грн, что достаточно умеренно для авто этого класса.

Компактная Mazda3 привлекает дизайном и умеренными издержками. Содержание обойдется около 238 тыс. грн за 10 лет. На вторичном рынке ее сложнее найти, чем Corolla или Civic, но именно это делает модель интересной для тех, кто хочет отличиться.

Замыкает пятерку Toyota Camry – одна из самых массовых моделей в мире. Она комфортна, просторна и отличается долговечностью: расходы по обслуживанию составляют в среднем 16 тыс. грн в год.

