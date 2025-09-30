На Украину надвигается резкое похолодание: прогноз погоды на 1 октября

Первый день октября принесет в Украину ощутимое похолодание. Температура воздуха в большинстве областей не поднимется выше +6…+10 градусов, что значительно ниже климатической нормы. Чуть теплее будет только на Юге, где ожидается +11…+16 градусов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. Кроме низких температур прогнозируется усиление ветра. Хотя он не будет достигать штормовой силы, его порывы будут достаточно порывистыми, чтобы сделать погоду еще холоднее.

К похолоданию добавятся и дожди, которые покроют почти всю страну. Сухой остается только часть западных и северных регионов: Волынь, Ровенщина, а также северные районы Киевской и Черниговской областей. Впрочем, даже там погода будет пасмурной и влажной.

В Киеве синоптическая ситуация будет соответствовать общеукраинской. В течение дня будет облачно, а температура составит +8…+10 градусов. Дождь прогнозируется ближе к вечеру, так что зонтик лучше иметь под рукой уже утром.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали о погоде в Украине в октябре.

