Набрала 25 тысяч: украинские учителя требуют отмены новой системы оценки школьников

Украинские педагоги подписали петицию с требованием отменить новые рекомендации Министерства образования и науки по оценке учащихся 5-9 классов. Авторы обращения утверждают, что новые правила не улучшают качество образования, а лишь усложняют работу учителей дополнительной бюрократической нагрузкой.

"Рекомендуем пересмотреть подход к оценке и разработать простые и эффективные методы", – говорится в петиции. Петиция уже набрала 25 тысяч подписей на сайте Кабинета Министров, что обязывает правительство ее рассмотреть.

Что изменяют новые правила?

2 августа 2024 года МОН впервые с 2011 года утвердило обновленные критерии оценки для 5-9 классов.

Теперь учителя будут оценивать не только отдельные задачи, но и комплексные результаты обучения:

знание,

навыки,

отношение,

ценности.

Как пояснили в МОН, предыдущая система оценивания делала акцент преимущественно на знаниях. Теперь оценка базируется на компетентностном подходе, учитывающем не только усвоение информации, но и умение ее анализировать, применять и оценивать.

Да, задачи будут делиться по уровням сложности: от простого распознавания и воспроизведения информации до ее анализа и критического осмысления.

Оценки в 12-балльной системе формируются с учетом сквозных умений:

понимание текстов,

формулировка собственного мнения,

критическое и системное мышление,

логическое обоснование позиции.

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Что осталось без изменений? Основная шкала оценивания (12-балльная) и уровни знаний:

начальный (1-3 балла),

средний (4-6 баллов),

достаточный (7-9 баллов),

высокий (10-12 баллов).

Школы могут использовать собственную систему оценивания, переводя ее в 12-балльную при выставлении итоговой оценки.

Как учителям оценивать учащихся по новым критериям?

МОН рекомендует педагогам отдавать предпочтение формировочной оценке – анализу прогресса каждого ученика.

"Формировочная оценка помогает отследить путь ученика и корректировать учебный процесс. А итоговая оценка должна базироваться на определенных государственным стандартом результатах обучения", - объясняют в ведомстве.

Учителя должны:

определять способы оценки еще на этапе планирования,

формулировать понятные учебные цели,

ознакомлять учащихся с критериями оценки,

фиксировать достижения через промежуточные диагностические работы.

Таким образом, учитель сам может выбирать формат оценивания и изменять подход к учебным задачам.

Напомним, в Украине официально отменили вручение золотых и серебряных медалей выпускникам 11 классов.

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