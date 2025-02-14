Набрала 25 тысяч: украинские учителя требуют отмены новой системы оценки школьников
Украинские педагоги подписали петицию с требованием отменить новые рекомендации Министерства образования и науки по оценке учащихся 5-9 классов. Авторы обращения утверждают, что новые правила не улучшают качество образования, а лишь усложняют работу учителей дополнительной бюрократической нагрузкой.
"Рекомендуем пересмотреть подход к оценке и разработать простые и эффективные методы", – говорится в петиции. Петиция уже набрала 25 тысяч подписей на сайте Кабинета Министров, что обязывает правительство ее рассмотреть.
Что изменяют новые правила?
2 августа 2024 года МОН впервые с 2011 года утвердило обновленные критерии оценки для 5-9 классов.
Теперь учителя будут оценивать не только отдельные задачи, но и комплексные результаты обучения:
- знание,
- навыки,
- отношение,
- ценности.
Как пояснили в МОН, предыдущая система оценивания делала акцент преимущественно на знаниях. Теперь оценка базируется на компетентностном подходе, учитывающем не только усвоение информации, но и умение ее анализировать, применять и оценивать.
Да, задачи будут делиться по уровням сложности: от простого распознавания и воспроизведения информации до ее анализа и критического осмысления.
Оценки в 12-балльной системе формируются с учетом сквозных умений:
- понимание текстов,
- формулировка собственного мнения,
- критическое и системное мышление,
- логическое обоснование позиции.
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Что осталось без изменений? Основная шкала оценивания (12-балльная) и уровни знаний:
- начальный (1-3 балла),
- средний (4-6 баллов),
- достаточный (7-9 баллов),
- высокий (10-12 баллов).
Школы могут использовать собственную систему оценивания, переводя ее в 12-балльную при выставлении итоговой оценки.
Как учителям оценивать учащихся по новым критериям?
МОН рекомендует педагогам отдавать предпочтение формировочной оценке – анализу прогресса каждого ученика.
"Формировочная оценка помогает отследить путь ученика и корректировать учебный процесс. А итоговая оценка должна базироваться на определенных государственным стандартом результатах обучения", - объясняют в ведомстве.
Учителя должны:
- определять способы оценки еще на этапе планирования,
- формулировать понятные учебные цели,
- ознакомлять учащихся с критериями оценки,
- фиксировать достижения через промежуточные диагностические работы.
Таким образом, учитель сам может выбирать формат оценивания и изменять подход к учебным задачам.
Напомним, в Украине официально отменили вручение золотых и серебряных медалей выпускникам 11 классов.
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