Накопление денег: где стоит держать финансовую подушку и какая сумма будет оптимальной

Финансовая подушка безопасности – это резерв денег, помогающий оставаться на плаву в случае потери работы или других непредсказуемых ситуаций. Первый шаг – откладывать около 5% от ежемесячного дохода.

Со временем эти накопления превратятся в ощутимую финансовую подушку, отмечают специалисты "Финкульта". Они советуют накапливать сумму, которая покрывает 3–6 месяцев основных расходов, включая оплату жилья, питание, коммунальные услуги и медицинские нужды.

Такой резерв позволяет пережить несколько месяцев без дохода, не прибегая к кредитам или займам.

Где держать финансовую подушку

Специалисты отмечают, что деньги должны быть легко доступны. Резерв следует хранить так, чтобы он всегда был под рукой, а не "заморожен" в долгосрочных инвестициях.

Читайте также: Доллары или гривна: советы эксперта для сохранения сбережений до конца года

В то же время важно позаботиться о безопасности средств – оптимальным вариантом является хранение денег в надежном банке, что минимизирует финансовые риски.

Лучше всего размещать их на депозитах или отдельных счетах в проверенных банковских учреждениях.

Финансовую подушку безопасности следует разделить на две части:

"Быстрый доступ" – наличные или карточный счет для непредвиденных мелких затрат;

"Резерв" – депозит или сберегательный счет для серьезных финансовых нужд.

Раньше мы рассказывали, сколько денег нужно на жизнь в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!