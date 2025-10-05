Накопление денег: где стоит держать финансовую подушку и какая сумма будет оптимальной
Финансовая подушка безопасности – это резерв денег, помогающий оставаться на плаву в случае потери работы или других непредсказуемых ситуаций. Первый шаг – откладывать около 5% от ежемесячного дохода.
Со временем эти накопления превратятся в ощутимую финансовую подушку, отмечают специалисты "Финкульта". Они советуют накапливать сумму, которая покрывает 3–6 месяцев основных расходов, включая оплату жилья, питание, коммунальные услуги и медицинские нужды.
Такой резерв позволяет пережить несколько месяцев без дохода, не прибегая к кредитам или займам.
Где держать финансовую подушку
Специалисты отмечают, что деньги должны быть легко доступны. Резерв следует хранить так, чтобы он всегда был под рукой, а не "заморожен" в долгосрочных инвестициях.
Читайте также: Доллары или гривна: советы эксперта для сохранения сбережений до конца года
В то же время важно позаботиться о безопасности средств – оптимальным вариантом является хранение денег в надежном банке, что минимизирует финансовые риски.
Лучше всего размещать их на депозитах или отдельных счетах в проверенных банковских учреждениях.
Финансовую подушку безопасности следует разделить на две части:
- "Быстрый доступ" – наличные или карточный счет для непредвиденных мелких затрат;
- "Резерв" – депозит или сберегательный счет для серьезных финансовых нужд.
Раньше мы рассказывали, сколько денег нужно на жизнь в Украине.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!