Названы топ самых надежных подержанных авто

В последние годы автомобильный рынок демонстрирует тенденцию: б/у машины могут быть не менее надежными, чем новые, а иногда даже превосходят их по долговечности. В ситуации, когда покупатели все чаще планируют приобрести автомобиль, способный преодолеть более 320 тысяч километров, эксперты советуют обращать внимание на проверенные модели с хорошей репутацией.

Об этом сообщает издание mmr.net.ua. Аналитики компании iSeeCars провели масштабное исследование, проанализировав более двух миллионов автомобилей в возрасте не менее десяти модельных лет. По их данным, некоторые машины способны без серьезных проблем преодолевать от примерно 394 до 477 тысяч километров, если регулярно проходят техническое обслуживание.

Самые долговечные автомобили

Toyota Sequoia – около 477 000 км.

Этот внедорожник возглавил рейтинг по продолжительности службы. Его высокую выносливость и надежность подтверждают исследования Consumer Reports и аналитиков iSeeCars.

Toyota Land Cruiser – примерно 451 000 км

Легендарный внедорожник, годами демонстрирующий исключительную прочность. Даже с большим пробегом он сохраняет надежность, поэтому часто выбирают опытные водители.

Chevrolet Suburban – около 426 000 км

Один из самых выносливых крупных SUV. В исследовании эта модель опередила конкурентов, включая Ford Expedition, Dodge Durango и Jeep Wagoneer.

Toyota Tundra – примерно 412 000 км

Пикапы часто работают в сложных условиях, но Tundra отличается особой надежностью и способна без проблем преодолевать более 400 тысяч километров.

GMC Yukon XL – около 406 000 км

Большой внедорожник, который может служить владельцам более двух десятилетий. Несмотря на единичные проблемы с электроникой, его двигатель и трансмиссия отличаются высокой выносливостью.

Toyota Prius – примерно 403 000 км

Гибридная модель стала символом экономичности и долговечности. Ее батарея демонстрирует хорошую стойкость к износу, а сама машина стабильно возглавляет рейтинги надежности среди компактных авто.

Chevrolet Tahoe – около 403 000 км.

Хотя по оценкам сервиса RepairPal эта модель имеет средние показатели по вероятности поломок, Tahoe известен способностью преодолевать огромные расстояния и превосходить конкурентов по общему ресурсу.

Honda Ridgeline – примерно 400 000 км

Модель сочетает черты пикапа и легкового автомобиля. При должном уходе она может проехать до 480 тысяч километров.

Toyota Avalon – около 395 000 км.

Хотя производство этой модели завершилось в 2022 году, она до сих пор входит в перечень долговечных автомобилей. Ее ресурс позволяет рассчитывать не менее чем на десять лет эксплуатации.

Toyota Highlander Hybrid – примерно 394 000 км.

Трехрядный гибридный кроссовер с высоким уровнем надежности. Средний ресурс превышает 390 тысяч километров, а затраты на обслуживание остаются относительно умеренными.

Эксперты отмечают, что ключевым фактором долговечности любого автомобиля остается регулярное техническое обслуживание и правильная эксплуатация. Именно это позволяет некоторым моделям служить гораздо дольше, чем ожидают владельцы.

