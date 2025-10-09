Не боятся ржавчины: топ автомобильных брендов с самым крепким кузовом

Шведское издание Vi Bilägare представило масштабное исследование, которое стало своеобразным тестом на прочность для мировых автопроизводителей. Более полутысячи моделей прошли проверку на устойчивость к коррозии – и результаты оказались довольно неоднозначными.

В течение последних 30 лет эксперты тщательно отслеживают, насколько эффективно бренды защищают кузова своих машин от ржавчины, и данные в этом году стали настоящим индикатором качества, пишет Avtomob.

Какие автомобильные бренды имеют лучшую защиту от ржавчины

Porsche возглавил список с максимальными 5 баллами. Ему в спину дышат Jaguar (4,7), китайский Nio (4,5), а также немецкие BMW, Audi и Mini, которые получили более 4 баллов.

Высокие оценки также получили Mercedes-Benz, Renault, Volkswagen и Seat – благодаря использованию оцинкованных кузовных панелей, многослойных защитных покрытий и современных технологий уплотнения стыков.

Производители, у которых не все хорошо с защитой от коррозии

На противоположном конце рейтинга оказалась Honda – ее оценка составила всего 1,8 балла, что показало бренд наиболее уязвимым к коррозионным процессам. Ford и Toyota получили по 2,2 балла, а такие марки, как DS, Fiat, Hongqi, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Lynk & Co и Range Rover, – по 2. Эксперты объясняют низкие результаты недостаточной антикоррозионной защитой днища и внутренних полостей кузова.

Исследование также охватило автомобили прошлых лет. Alfa Romeo 159, Jeep Cherokee (выпуска 2012–2015 годов) и Peugeot 1007 получили минимальную оценку – 1 балл. Старые модели Mazda, Honda и Toyota тоже не впечатлили – чаще всего им присваивали 2 балла.

Эксперты напоминают, что для того, чтобы избежать преждевременной коррозии, необходимо регулярно проводить профилактические мероприятия. Речь идет об обработке порогов, обновлении защиты днища и очистке дренажных каналов – все это следует доверять только сертифицированным мастерским. Непрофессиональное вмешательство, особенно блокировка сливных отверстий, может только ускорить разрушение металла.

Хотя технологии не стоят на месте, проблема коррозии до сих пор актуальна, особенно для производителей из Азии и Китая. Европейские бренды пока демонстрируют лучшее качество антикоррозийных покрытий, что свидетельствует о важности инвестиций в долговечность автомобиля.

