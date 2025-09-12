Не будете выходить из СТО: какие марки автомобилей являются наихудшими

Американские автомеханики определили две марки, которые, по их мнению, чаще всего выходят из строя и нуждаются в ремонте. Речь идет о General Motors и Chrysler.

Об этом сообщает BestLife. Специалисты отмечают, что в автомобилях GM регулярно возникают серьезные проблемы с двигателями. В частности, у 6,2-литровых V8 быстро изнашиваются подшипники и поршни, а 3,6-литровый V6 получил репутацию "ненадежного". В апреле 2025 года компания отозвала около 600 тысяч внедорожников и пикапов из-за риска внезапной остановки двигателя, которая могла привести к аварии. А уже в мае был объявлен новый отзыв — более 62 тысяч авто вернули в сервис из-за дефекта тормозной системы, где короткое замыкание могло привести к пожару. Американское управление безопасности дорожного движения даже посоветовало владельцам временно не оставлять эти автомобили в гаражах или у зданий.

Chrysler также получил отрицательные отзывы. По словам мастеров, у новых авто марки быстро появляются проблемы с электроникой – иногда уже через несколько месяцев после покупки. Один из механиков даже пошутил, что "худший автомобиль 2025 года — любой Chrysler". В июне компания отозвала более 250 тысяч минивэнов Pacifica и Voyager, выпущенных с 2022 по 2025 годы. Причиной послужили неисправные боковые подушки безопасности: они срабатывали, но не создавали достаточного давления для полной защиты пассажиров.

