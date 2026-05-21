Не стоит на них тратиться: названы топ автомобилей, быстро ржавеющих

Коррозия до сих пор остается одной из главных причин выхода из строя подержанных автомобилей. Если технические неисправности обычно можно устранить ремонтом и регулярным обслуживанием, то ржавчина на кузове, порогах или силовых элементах часто означает, что ресурс авто практически исчерпан, пишет mmr.net.ua.

Именно поэтому шведское издание Vi Bilägare уже более 30 лет проводит независимые исследования уровня антикоррозионной защиты автомобилей.

В рамках испытаний специалисты компании Rostskyddsmetoder осматривают машины с помощью эндоскопов, анализируют качество заводских покрытий, мастик, дренажных систем и защитной обработки. Отдельно проверяются скрытые полости кузова – именно там чаще всего накапливается влага и начинается разрушение металла.

Автобренды с лучшей защитой от коррозии

Рейтинг показал, что лидерами по антикоррозионной стойкости стали:

Porsche - 5,0 балла Jaguar - 4,7 Nio - 4,5 BMW - 4,1 Audi - 4,0 Mini - 4,0 Mercedes-Benz - 3,9 Renault - 3,7 Volkswagen - 3,6 SEAT - 3,6

Средний показатель по рынку составляет 3,1 балла из 5. Ниже этого уровня оказались даже Volvo (3,0), а также Kia/Hyundai, Peugeot и Opel, показавшие более слабые результаты.

Быстрее всего ржавеющие бренды

В нижней части рейтинга оказались:

Honda - 1,8 балла Ford - 2,2 Toyota - 2,2 DS - 2,0 Fiat - 2,0 Mitsubishi - 2,0 Range Rover - 2,0 Subaru - 2,0 Suzuki - 2,0

Эксперты обращают внимание на то, что среди аутсайдеров много японских марок. По их данным, японские производители чаще используют защитные покрытия и грунтовки, в то время как европейские компании активно применяют оцинковку кузова и дополнительное восковое заполнение скрытых полостей. Именно этот подход считается более эффективным в долгосрочной борьбе с коррозией.

Модели с наихудшими результатами

В список проблемных авто вошли десятки моделей разных лет. Низкую оценку - 1 балл - получили, в частности, Alfa Romeo 159, Jeep Cherokee (2012-2015), Peugeot 1007, Peugeot 4007, Toyota Aygo первого поколения и Subaru Legacy 2003-2004 годов.

Низкие показатели также зафиксированы у популярных моделей Honda, Mazda, Toyota, Mitsubishi и Nissan – среди них Mazda 6, Honda CR-V, Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander, которые в большинстве своем не превышали 2 балла из 5.

Эксперты добавляют, что у современных автомобилей есть еще одна проблема — пластиковые элементы и шумоизоляционные материалы, которые могут удерживать влагу и ускорять коррозию. Именно поэтому многие автовладельцы, особенно японских брендов, дополнительно обрабатывают кузов антикоррозионными средствами сразу после покупки.

