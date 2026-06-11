Не стоит тратить на них деньги: названы топ самых плохих японских автомобилей

Японские автомобили традиционно считаются одними из самых надежных в мире, однако даже среди них модели, которые могут создать владельцам немало проблем. Автомеханик и эксперт сервиса JustAnswer Крис Пайл назвал бренды, к которым советует относиться осторожно из-за дорогостоящего ремонта и потенциальных технических неисправностей.

Об этом сообщает GoBankingRates. По словам специалиста, особое внимание следует обращать на тип трансмиссии. Одним из главных рисков он называет бесступенчатую коробку передач (CVT), которая широко используется в автомобилях Nissan.

Такие трансмиссии обеспечивают плавную работу и могут способствовать экономии горючего, но в случае серьезной неисправности их ремонт часто оказывается сложным и дорогостоящим. Во многих случаях приходится полностью заменять коробку передач", — пояснил эксперт.

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Какие японские автомобили механик советует обходить

Одним из брендов, который Пайл не рекомендует к покупке, является Infiniti. По его словам, автомобили этой марки имеют репутацию моделей с повышенным количеством электронных систем, что может приводить к более частым неисправностям.

Эксперт отмечает, что Infiniti фактически премиальная версия Nissan с большим набором технологических опций и электроники. Поэтому как стоимость самих автомобилей, так и затраты на их обслуживание могут быть значительно выше, чем у конкурентов.

Также механик не рекомендует покупать модели Nissan, оснащенные CVT-трансмиссиями. Именно такие коробки широко используются в седанах, кроссоверах и внедорожниках бренда.

По мнению Пайла, бесступенчатые трансмиссии могут работать безупречно длительное время, однако в случае выхода из строя владелец рискует столкнуться с большими затратами на замену узла.

Какие модели эксперт считает удачным выбором

Механик рекомендует обратить внимание на ряд японских автомобилей, которые зарекомендовали себя как надежные и относительно недорогие в обслуживании. Среди них:

Toyota Tundra;

Toyota 4Runner;

Honda Passport;

Honda Ridgeline;

Honda Odyssey;

Мазда MX-5 Miata.

По словам эксперта, хотя некоторые из этих моделей не могут похвастаться рекордными продажами, они отличаются долговечностью, высокой остаточной стоимостью и меньшей потребностью в дорогостоящем ремонте.

Пайл подытожил, что большинство автомобилей брендов Toyota и Honda остаются одними из лучших вариантов для ищущих надежное транспортное средство с прогнозируемыми затратами на эксплуатацию и хорошей ликвидностью на вторичном рынке.

Напомним, мы уже писали о топе ненадежных авто.

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