Не стоит тратиться: топ самых плохих китайских автомобилей

Китайские автомобильные бренды быстро завоевывают мир благодаря технологическим интерьерам и доступным ценам, но часто скрывают существенные недостатки. Британские журналисты из What Car? в исследовании The Sun протестировали популярные модели по производительности, практичности, надежности и затратам, выделив две, которых советуют избегать, даже несмотря на привлекательность стоимости.

Одна из них потеряет почти две трети цены за три года. Исследование охватывало бренды из Китая или с китайской штаб-квартирой (включая MG и Smart), но исключало компании вроде Volvo, принадлежащие китайцам, но не китайские. Об этом пишет The Sun.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Электромобиль Skywell BE11

Skywell BE11, несмотря на конкурентный запас хода и просторный салон, получил только одну звезду. Недостатки: нечеткое управление, слабое сцепление с дорогой, вялая тормозная педаль, неудобная информационно-развлекательная система. Амортизация критическая – потеря стоимости за три года превысит Renault Scenic и Skoda Enyaq, достигая почти 2/3 первоначальной цены. BE11 дороже Hyundai Kona Electric и на уровне Kia Niro EV, но уступает качеством отделки.

Семиместный Maxus MIFA 9

Maxus MIFA 9 — редкий семиместный электромобиль дешевле аналогов, но с малыми запасом хода, некомфортной ездой и интерьером без премиум-ощущения. В прошлом году было две звезды, в этом — оценку снизили: цена не оправдывает недостатков по сравнению с другими семиместными кроссоверами.

Ранее мы рассказывали о топ-3 японских марках авто, которые почти не обесцениваются.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !