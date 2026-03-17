'Не знаю, как им это удается', – Трамп удивился, как люди живут в Украине

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, говоря о ситуации в Ливане, неожиданно вспомнил и Украина. Отвечая на вопрос о военных действиях Израиля на территории Ливана, Трамп рассказал о недавнем разговоре с представителем ливанской общины.

Его слова цитирует Укринформ. По его словам, он поинтересовался, жив ли тот в Ливане и остаются ли там его родители. В ответ собеседник заверил, что его семья до сих пор проживает в стране, несмотря на регулярные обстрелы, к которым люди, по его словам, вынуждены были привыкнуть со временем.

Говоря о сложной ситуации в Ливане и влиянии группировки Хезболла, Трамп внезапно перевел разговор на Украину. Он выразил удивление тем, что, несмотря на войну, люди продолжают жить в стране. По его словам, ему сложно понять, как украинцам удается приспосабливаться к таким условиям, однако они там продолжают жить.

После этого американский президент снова вернулся к теме Ливана, отметив, что проблема "Хезболла" остается серьезным вызовом, но, по его мнению, она может быть решена в относительно короткие сроки.

