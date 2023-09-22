Никакого "мороженого": Как правильно называть сладости на украинском

Влияние русского языка на украинский язык приводит к распространению некоторых слов и выражений, не всегда отвечающих нормам украинского языка. Поэтому некоторые названия сладостей могут быть искаженными или употребляться некорректно.

Читайте также: Языковед объяснил, как правильно перевести на украинский "перчатки"

В издании "Апостроф" рассмотрели несколько примеров и объясним, как правильно употреблять эти термины. Благодаря осознанию этих отличий можно использовать правильные украинские термины для описания сладостей и соблюдать языковые нормы.

"Тістечко" и "пирожене": На украинском языке правильно говорить "тістечко", но иногда можно услышать употребление слова "пирожене" из-за влияния русского языка. Важно помнить, что корректным вариантом является "тістечко". "Льодяник" и "леденець": Слово "льодяник" является украинским и означает сладкий десерт, замороженный в специальных формах. Иногда можно услышать употребление слова "леденець", но это искажение и не является правильным украинским вариантом. "Морожене" и "морозиво": На украинском языке следует употреблять слово "морозиво" для обозначения сладких мороженых десертов. Иногда можно услышать "морожене", но это калька от русского выражения. "Канфєти" и "цукерки": Некоторые регионы Украины могут употреблять слово "канфєти" для обозначения конфет. Однако литературным и общепринятым вариантом есть "цукерки". "Хлоп'я" и "пластівці": Слово "хлоп'я" с ударением на последнем слоге является ласкающей формой слова "хлопчик" и не имеет отношения к сладости. Для обозначения сладких хлопьев корректно употреблять само слово "пластівці".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!