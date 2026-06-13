Новая мобилизация: кого призовут первыми и кто потеряет отсрочку

В Украине продлены военное положение и мобилизация. На фоне потребности в пополнении боевых подразделений Министерство обороны анонсировало масштабную реформу армии, которая должна сделать военную службу прогнозируемой и понятной для каждого военнослужащего.

Иностранцы в пехоте и новые контракты

Министр обороны Михаил Федоров сообщил о запуске системы рекрутинга иностранцев в боевые подразделения. По плану, от 30% до 50% должностей в штурмовых и пехотных подразделениях займут иностранные добровольцы. По мнению министра, это усилит боевые возможности армии и поможет сохранить жизни украинских военных.

Параллельно вводится новая система контрактной службы с чётко определёнными сроками. Для пехотно-штурмовых подразделений предусмотрен контракт сроком 14 месяцев для гражданских, 10 месяцев — для действующих военнослужащих и от 6 месяцев — для тех, кто уже проходил службу и был уволен. Для пилотов дронов, операторов наземных роботизированных комплексов, артиллеристов и специалистов радиоэлектронной борьбы — боевой контракт на 24 месяца. Для остальных направлений — базовый контракт сроком 24 месяца с возможностью службы на тыловых должностях.

Каждый контракт предусматривает гарантированную отсрочку от мобилизации не менее 6 месяцев после окончания службы. При этом в пехотно-штурмовых подразделениях каждый месяц на боевых "оплачивается" тремя месяцами отсрочки. Например, пехотинец, служивший 10 месяцев, из которых 4 — на боевых, получит отсрочку в полтора года. Перейти на новые условия смогут как гражданские, так и действующие военнослужащие.

Зарплата пехотинца — до 460 тысяч гривен

Федоров анонсировал существенное повышение денежного обеспечения для пехоты. Средняя зарплата пехотинцев составит около 300 тысяч гривен в месяц, максимальная — до 460 тысяч. Минимальное денежное обеспечение для тыловых военных повысят до 30 тысяч гривен.

Должностные оклады командиров боевых подразделений, их заместителей и начальников штабов вырастут вдвое. С учётом боевых надбавок командир корпуса сможет получать около 230 тысяч гривен в месяц.

Для подразделений первой линии запускается система Mission Control, которая в реальном времени будет отслеживать нагрузку на военных, длительность пребывания на позициях и обеспечивать справедливое начисление боевых выплат.

Демобилизация, переводы и возвращение "самовольщиков"

Министр также сообщил о запуске механизма автоматического перевода между подразделениями одного корпуса через приложение "Армия+". Систему сначала протестируют в нескольких корпусах, затем распространят на все Силы обороны.

Для военнослужащих, самовольно покинувших часть, запускается упрощённый механизм возвращения. Они смогут присоединиться к более чем 50 наиболее эффективным боевым подразделениям без лишней бюрократии — через приложение "Армия+" или офлайн.

Федоров также заявил, что до конца года начнётся постепенное увольнение со службы тех, кто дольше всего находится в Силах обороны и провёл наибольшее время на боевых позициях.

Реформа ТЦК — после изменения условий службы

Премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила, что реформа территориальных центров комплектования состоится только после внедрения изменений в части денежного обеспечения и сроков службы. По её словам, Минобороны уже готовит соответствующие законодательные изменения, первые результаты которых планируют представить в ближайшие недели.

"Этой сложной реформе будет предшествовать реформа оплаты труда, затем — контракты для пехоты и штурмовиков, изменение сроков службы. И только потом — реформа ТЦК", — пояснила Свириденко.

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко заявил, что пока неизвестно, какие именно изменения в работе ТЦК готовит Минобороны. По его мнению, приоритетом должно быть выполнение уже принятого закона, а не его переписывание. Костенко также напомнил, что идею передать часть функций ТЦК Национальной полиции после консультаций была отклонена.

Мобилизация студентов: 30 тысяч отчисленных за год

Государственная служба качества образования зафиксировала резкий рост числа мужчин старше 25 лет в учебных заведениях: до полномасштабного вторжения их насчитывалось около 30 тысяч, по состоянию на 1 мая 2025 года — уже 230 тысяч. По результатам проверок за прошлый год было отчислено почти 30 тысяч студентов, утративших основание для отсрочки. Глава службы Руслан Гурак отметил, что нарушения касаются зачисления, организации учебного процесса и посещаемости.

Министр образования Оксен Лисовой назвал отдельные случаи коррупцией "в худшем её проявлении" и заявил о необходимости неотвратимого наказания для организаторов подобных схем.

Незаконная мобилизация: 7% призванных имели отсрочку

Военный омбудсман Ольга Решетилова сообщила, что около 7% мобилизованных имели законные основания для отсрочки, однако они не были учтены при призыве. Чаще всего это касается родителей троих и более детей, лиц, ухаживающих за близкими, а также родственников погибших или попавших в плен военных.

Омбудсман подчеркнула, что содержание таких военнослужащих обходится государству в значительные суммы — от денежного обеспечения и экипировки до обучения и лечения. "Мы просто выбрасываем ресурс в космос", — резюмировала она.

Каждое подразделение ежемесячно получает не менее 50 новобранцев через механизм прямого распределения. Решетилова уточнила, что сейчас пополнение распределяется между всеми бригадами равномерно, а не только между штурмовыми подразделениями.

ТЦК не может аннулировать бронирование самостоятельно

Адвокат Виолета Монастырская напомнила, что ТЦК не имеет полномочий самостоятельно аннулировать бронирование. Постановление Кабмина №76 устанавливает исчерпывающий перечень оснований для отмены бронирования — ликвидация предприятия, завершение мобилизационного задания или увольнение работника. Если ТЦК самостоятельно отменит бронирование, это будет превышением служебных полномочий и может быть обжаловано в административном суде.

Для лучшего понимания масштаба изменений редакция OBOZ.UA подготовила интерактивную инфографику, наглядно сравнивающую старую и новую системы мобилизации. На схеме отражены ключевые отличия: продолжительность контрактов по каждой категории службы, размеры денежного обеспечения до и после реформы, а также сроки гарантированных отсрочек. Если раньше военнослужащий не имел чёткого понимания, когда завершится его служба, то новая модель предусматривает конкретные временные рамки — от 6 месяцев для тех, кто ранее проходил службу, до 24 месяцев для специалистов технических специальностей. Инфографика доступна по ссылке в материале.

Отдельным практическим инструментом для военных и гражданских станет онлайн-калькулятор отсрочки, разработку которого анонсировало Министерство обороны в рамках цифровизации через приложение "Армия+". Принцип расчёта основан на формуле, озвученной министром Федоровым: каждый месяц непосредственно на боевых позициях "оплачивается" тремя месяцами отсрочки после завершения контракта. Дополнительно учитывается опыт службы до подписания новых контрактов и до начала полномасштабного вторжения. Таким образом, пехотинец, отслуживший 10 месяцев, из которых 4 — на передовой, будет иметь право на отсрочку продолжительностью не менее полутора лет. Конкретные технические параметры калькулятора будут определены после принятия соответствующей законодательной базы.