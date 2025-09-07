Новый антирекорд запущенных целей: РФ обстреляла Украину дронами и ракетами, среди жертв - двухмесячный ребенок

В ночь с 6 на 7 сентября Россия нанесла мощнейший комбинированный удар по Украине, применив 805 ударных дронов и 13 ракет (9 Искандер-К и 4 Искандер-М/KN-23) В результате атаки зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры, пожара и жертвы среди мирного населения.

Силы Воздушных сил ВСУ обнаружили в общей сложности 818 целей воздушного нападения. Противовоздушная оборона сбила или подавила 751 объект – 747 дронов и 4 крылатые ракеты. Однако врагу удалось достичь целей: зафиксировано 9 попаданий ракет и 56 ударных дронов на 37 локациях; обломки сбитых БПЛА упали по меньшей мере в 8 местах.

Среди наиболее пострадавших городов – Киев. В результате атаки погибли два гражданских лица, среди них двухмесячный мальчик и его 32-летняя мама, еще до 18 человек ранены. В Святошинском, Дарницком и Печерском районах столицы произошел ряд пожаров, в том числе в здании Кабмина – пострадали крыша и верхние этажи.

Под обстрелы также попали Одесса (есть пострадавшие, повреждена многоэтажка, склад, Дворец спорта), Кривой Рог (ранены три человека, повреждения инфраструктуры), Сумская область (погиб один человек, среди пострадавших – девятилетний ребенок), Запорожье (один погибший, 17 раненых), Полтавщина (повреждены)

Местные власти сообщают, что спасательные службы продолжают разбирать завалы и ликвидировать последствия атаки. По предварительным данным, в Киеве количество пострадавших достигает почти двух десятков, подтверждены по меньшей мере две гибели.

Ночная атака стала одной из самых мощных за последнее время: Россия целенаправленно избивала по густонаселенным районам, что в очередной раз подтверждает масштаб террора против украинских городов.

