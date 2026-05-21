Оформление отсрочки: как ускорить процесс

В условиях военного положения и всеобщей мобилизации часть граждан имеет законное право на отсрочку. Чтобы ускорить ее оформление, заявление можно подать одновременно через ЦНАП и приложение "Резерв+", однако в Министерстве обороны не рекомендуется использовать такой подход.

При подаче заявки через "Резерв+" ее обработка обычно длится до двух суток. Обращение через ЦНАП рассматривают значительно дольше — до 14 дней.

В Минобороны объясняют, что если отсрочка уже подтверждена через "Резерв+", заявление, поданное в ЦНАП, может быть закрыто как дублирующее, поскольку право на отсрочку уже будет официально зафиксировано.

Отдельно отмечается, что ранее распространенная практика поступления в аспирантуру исключительно для получения отсрочки утратила актуальность. По словам бывшего министерства образования и науки Лилии Гриневич, правила отбора ужесточились, а также усилен контроль, чтобы обучение проходили только те, кто действительно планирует заниматься научной деятельностью.

