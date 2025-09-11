Они пользуются стабильно высоким спросом: топ дешевых машин, которые чаще всего покупают украинцы

В Украине рынок б/у автомобилей продолжает стабильно расти. Такие машины остаются наиболее доступными по цене, поэтому их спрос существенно превышает продажи новых автомобилей.

По данным " Укравтопрома ", в августе 2025 года лидером среди авто с пробегом стал Volkswagen Golf – украинцы зарегистрировали более тысячи таких машин. Второе место заняла Tesla Model Y с 827 регистрациями, а третью позицию занял Volkswagen Tiguan, поставивший на учет 703 раза. В пятерку также вошли Renault Megane (687 автомобилей) и Tesla Model 3 (651 автомобилей).

Далее в рейтинге оказались Skoda Octavia, Audi Q5, Nissan Rogue, электрокар Nissan Leaf и Volkswagen Passat.

Всего в течение августа украинские водители оформили 22,7 тысячи подержанных автомобилей, что на 1% больше, чем в июле.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых надежных автомобилях, которые могут прослужить более 20 лет.

