Опасность клещей растет: лесники рассказали, как себя защитить

Пешие прогулки на природе – это приятный способ провести время, но они могут иметь неприятный "сюрприз" в виде клещей. Эти мелкие паукообразные не только вызывают дискомфорт, но и представляют опасность, поскольку способны переносить инфекции, в частности, болезнь Лайма.

Об этом пишет Blikk . В то же время специалисты Карконошского национального парка (KPN) предлагают простой и доступный способ снизить риски после прогулки. Как пишет Blikk, для этого не нужны специальные средства – достаточно обычной бытовой вещи.

Простой способ защиты: ролик для одежды

Эксперты советуют по возвращении из леса или парка внимательно осмотреть одежду, а еще лучше использовать липкий ролик для очистки тканей. Обычно его применяют для удаления пыли, ворса или шерсти, но также эффективно помогает "собирать" клещей.

Суть метода проста: достаточно пройтись липкой лентой по всей одежде – от штанов до рукавов и верхнего слоя одежды. Клещи имеют микроскопические крючки на кавычках, благодаря которым крепко держатся за ткань, однако липкая поверхность ролика позволяет легко их снять еще до того, как они попадут на кожу.

Эффективность этого способа объясняется тем, что клещи обычно не присасываются сразу. Они могут находиться на одежде, ища удобное место, и именно этот промежуток дает возможность их обнаружить и удалить.

Дополнительные способы защиты

Специалисты также советуют правильно подбирать одежду для прогулок в природе: лучше выбирать светлые вещи с длинными рукавами и штанинами. На такой ткани клещей легче заметить, а доступ к коже у них усложняется.

Дополнительно можно использовать натуральные средства — эфирные масла эвкалипта, лаванды или гвоздики, обладающие определенным отпугивающим эффектом. В то же время эксперты отмечают, что самой надежной защитой остаются специальные репелленты от насекомых.

