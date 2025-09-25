Ощадбанк предупреждает: кому закроют доступ к счетам с 1 января

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупредили, что начисление средств на карты, в том числе клиентов государственного Сбербанка, может быть остановлено с 1 января 2026 года, если не выполнить определенные требования.

Об этом сообщает ПФУ в Telegram. Речь идет о необходимости прохождения физической идентификации, которую следует завершить до конца 2025 года.

Кроме того, следует подать в территориальный орган ПФУ уведомление о неполучении выплат от Российской Федерации. Эти требования касаются нескольких категорий получателей пенсий и социальных выплат:

Лиц, временно находящихся за пределами Украины;

Граждан, проживающих на оккупированных территориях;

Людей, переехавших на подконтрольную Украине территорию.

"Выплата пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат осуществляется только при условии прохождения физической идентификации лицом до 31 декабря каждого года, в соответствии с постановлением КМУ от 11.02.2025 №299 "О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания)"", – сообщает ПФУ.

Как избежать блокировки карт

Чтобы не потерять доступ к средствам, ПФУ рекомендует пройти идентификацию одним из следующих способов:

Лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда с паспортом;

Через личный электронный кабинет на портале е-услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис";

По видеоконференции, организованной территориальным органом ПФУ, с соблюдением законодательных норм;

За границей в соответствующем зарубежном дипломатическом учреждении Украины с последующей отправкой документов рекомендованным почтовым отправлением в территориальный орган ПФУ;

В учреждениях уполномоченных банков, включая Ощадбанк.

Кроме того, необходимо подать уведомление о неполучении выплат от Российской Федерации, лично или дистанционно через электронный кабинет ПФУ.

"Если физическая идентификация пройдена, но сообщение не подано, его следует представить до 31 декабря 2025 года. В случае невыполнения требований Постановления №299 выплата пенсий и страховых выплат будет приостановлена с января 2026 года", – отметили в Пенсионном фонде.

