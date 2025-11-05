Осталось меньше двух недель: у украинцев еще есть возможность подать заявку на денежную помощь
У украинских родителей первоклассников меньше двух недель, чтобы подать заявку на единовременную помощь "Упаковка школьника" в размере 5000 грн. Эти средства предназначены для приобретения необходимых вещей для обучения. Конечный срок подачи заявления – 15 ноября.
Об этом сообщили в Действии. По их данным, уже более 197 тыс. заявлений было одобрено, и более 188 тыс. родителей получили выплаты на свою "Действие.Карту". В ведомстве призвали не медлить и подать заявку в срок.
Как оформить помощь через "Действие"
- Обновите приложение и войдите в свой аккаунт.
- Перейдите в раздел "Помощь от государства" и выберите "Упаковка школьника".
- Выберите ребенка, на которого вы оформляете выплату.
- Укажите или выберите "Действие.Карту".
- Подпишите и отправьте заявление.
После одобрения средства поступят на карту в течение 14 дней.
На что можно потратить деньги
Выделенная сумма может быть использована для покупки вещей, необходимых школьнику, в частности:
- одежды и обуви;
- канцелярии;
- учебников и детских книг.
Родителям советуют позаботиться о подаче заявки заранее, чтобы гарантированно получить помощь.
