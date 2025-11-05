Осталось меньше двух недель: у украинцев еще есть возможность подать заявку на денежную помощь

У украинских родителей первоклассников меньше двух недель, чтобы подать заявку на единовременную помощь "Упаковка школьника" в размере 5000 грн. Эти средства предназначены для приобретения необходимых вещей для обучения. Конечный срок подачи заявления – 15 ноября.

Об этом сообщили в Действии. По их данным, уже более 197 тыс. заявлений было одобрено, и более 188 тыс. родителей получили выплаты на свою "Действие.Карту". В ведомстве призвали не медлить и подать заявку в срок.

Как оформить помощь через "Действие"

Обновите приложение и войдите в свой аккаунт. Перейдите в раздел "Помощь от государства" и выберите "Упаковка школьника". Выберите ребенка, на которого вы оформляете выплату. Укажите или выберите "Действие.Карту". Подпишите и отправьте заявление.

После одобрения средства поступят на карту в течение 14 дней.

На что можно потратить деньги

Выделенная сумма может быть использована для покупки вещей, необходимых школьнику, в частности:

одежды и обуви;

канцелярии;

учебников и детских книг.

Родителям советуют позаботиться о подаче заявки заранее, чтобы гарантированно получить помощь.

