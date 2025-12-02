Отсрочка по уходу за пожилыми родственниками: как оформить

С обновленными правилами мобилизации все больше украинцев, состоящих на военном учете, ищут возможность получить отсрочку по семейным обстоятельствам — в частности, уход за бабушкой или дедушкой.

Как объясняет юрист Татьяна Козян в комментарии для сайта " Новости.LIVE ", такое право сохраняется и в 2025 году, но только при четко определенных условиях. Отсрочка доступна не для любого ухода, а исключительно за родственниками с инвалидностью I или II группы, если ни один другой член семьи первой степени родства (родители, дети, супруги) не может взять на себя эту роль.

Кто имеет право на отсрочку

Согласно действующему законодательству (Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с учетом изменений от 2025 года), отсрочка предоставляется военнообязанному, который:

осуществляет постоянный уход за бабушкой или дедушкой с инвалидностью I или II группы;

за бабушкой или дедушкой с инвалидностью I или II группы; проживает с ними вместе;

является единственным, кто может это делать (другие родственники первой степени должны отсутствовать из-за смерти, инвалидности, тюрьмы или других обстоятельств, исключающих уход).

Важно: отсрочка не распространяется на родственников без официального статуса инвалидности. С 1 января 2025 года оформление инвалидности происходит через ЭКОПФО (Экспертные комиссии по оценке повседневного функционирования личности), заменившую МСЭК. Если статус еще не оформлен, сначала необходимо пройти эту процедуру для получения справки.

Необходимые документы для оформления

Чтобы подтвердить право на отсрочку, необходимо собрать полный пакет:

Акт установления факта ухода - выдается территориальной общиной после проверки условий проживания и реального ухода;

- выдается территориальной общиной после проверки условий проживания и реального ухода; Документы об инвалидности родственника : заключение ЭКОПФО (или МСЭК, если статус выдан раньше), пенсионное удостоверение, медицинские выписки;

: заключение ЭКОПФО (или МСЭК, если статус выдан раньше), пенсионное удостоверение, медицинские выписки; Подтверждение невозможности ухода за другими родственниками : справки о смерти, инвалидности или других обстоятельствах (в зависимости от ситуации);

: справки о смерти, инвалидности или других обстоятельствах (в зависимости от ситуации); Документы о родственных связях : свидетельства о рождении, браке и т.д.

С 2025 года, если уход оформлен как официальная социальная услуга, заявление можно подать онлайн без визита в ТЦК — через портал государственных услуг.

Как подать документы и получить отсрочку

Сбор и проверка : Получите акт от общества и другие подтверждения. Представление : Обратитесь в ЦНАП (Центр предоставления административных услуг) по месту регистрации. Там документы проверят и передадут ТЦК и СП (территориальному центру комплектования). Решение : Оно фиксируется в мобильном приложении "Резерв+" автоматически. Срок отсрочки — до устранения обстоятельств (например, пока идет уход), но ее можно аннулировать при проверках, если выявят нарушения.

