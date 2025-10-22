Ожидается магнитная буря 2 уровня: прогноз на 23 октября

Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие людей, поскольку изменяют атмосферное давление. Поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость, раздражительность или снижение концентрации.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC) уровень активности определяется по планетарному K-индексу - шкале от 0 до 9. Показатель от 5 и выше означает сильную магнитную бурю.

23 октября индекс будет составлять 2, а значит, существенных колебаний не прогнозируется. В то же время эксперты напоминают, что данные обновляются каждые три часа, поэтому прогнозы могут изменяться.

Магнитная буря – это реакция магнитосферы Земли на солнечные вспышки, во время которых в космос выбрасываются заряженные частицы. Когда они достигают планеты, совершаются колебания магнитного поля. Небольшие колебания обычно незаметны, однако бури с K-индексом более 5 могут не только влиять на здоровье, но и вызвать сбои в работе спутников, средств связи и навигационных систем.

Во время таких периодов многие люди жалуются на головную боль, слабость, бессонницу или раздражительность. Чтобы облегчить состояние, следует соблюдать привычный режим сна, питаться легкой пищей, избегать алкоголя и кофе, пить достаточно воды, проводить время на свежем воздухе и не перегружать себя физически или эмоционально. Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером будет способствовать расслаблению.

