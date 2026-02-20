Ожидается магнитная буря 3 уровня: прогноз на 20 февраля

В пятницу, 20 февраля, прогнозируется умеренная магнитная активность с К-индексом 3, соответствующая "зеленому" уровню. В общем, геомагнитная ситуация ожидается спокойной.

Об этом сообщает сервис Meteoagent со ссылкой на данные британской геологической службы. Специалисты отмечают, что значительных возмущений магнитного поля Земли не прогнозируется.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

В то же время не исключаются кратковременные периоды повышенной активности уровня STORM 1. Их могут повлечь влияние корональной дыры на Солнце и выброс корональной массы, зафиксированный 16 февраля.

Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, что значит удаление Луны от Земли для продолжительности суток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!