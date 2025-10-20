Ожидается магнитная буря 3 уровня: прогноз на 21 октября

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому во время их усиления многие люди могут ощущать головную боль, усталость, раздражительность и даже бессонницу.

Геомагнитные колебания оценивают по шкале от 0 до 9 по планетарному К-индексу: показатели 5 и выше свидетельствуют о мощной магнитной буре. 21 октября К-индекс будет около 3, то есть геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной.

Специалисты отмечают, что прогнозы могут изменяться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые несколько часов. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря – это реакция Земли на мощные вспышки на Солнце, во время которых в космос выбрасывается множество заряженных частиц. Когда они достигают магнитосферы Земли, возникают колебания, которые называют солнечными или магнитными бурями.

Незначительные колебания (К-индекс 1–4) обычно не ощутимы для большинства людей. Но когда показатель превышает 5, начинаются бури красного уровня – они могут влиять не только на здоровье, но и на работу связи, спутников и электроники. При показателях 7–8 на севере планеты можно увидеть полярное сияние.

Как магнитные бури влияют на человека

Изменения в магнитном поле Земли оказывают влияние на сосуды и нервную систему. Поэтому повышается риск головной боли, бессонницы, усталости, перепадов давления и раздражительности. Специфического лекарства от воздействия бурь не существует, однако соблюдение простых советов поможет облегчить состояние.

Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь

Соблюдайте режим сна и питания, избегайте переутомления.

Уменьшите потребление кофе, алкоголя, жирной и острой пищи.

Пейте больше воды и травяных чаев.

Чаще бывайте на свежем воздухе, но не находитесь долго под прямым солнцем.

Легкие физические нагрузки помогут улучшить кровообращение и настроение.

Старайтесь избегать стресса и конфликтов.

Людям с хроническими болезнями следует иметь при себе необходимые лекарства.

Утром тонус повысит контрастный душ, а вечером расслабит тёплая ванна.

