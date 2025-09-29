Ожидается магнитная буря с индексом 2,7: прогноз на 30 сентября

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, поэтому некоторые люди испытывают головную боль, усталость и повышенный уровень стресса. Геомагнитную активность измеряют по планетарному К-индексу от 0 до 9, и если показатель превышает 5, это свидетельствует о сильной магнитной буре.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. 30 сентября уровень геомагнитной активности составит 2,7, оба дня соответствуют слабым магнитным бурям. Следует отметить, что прогнозы могут изменяться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые три часа.

Магнитная буря возникает из-за вспышек на Солнце, которые выбрасывают заряженные частицы - протоны и электроны - в направлении Земли. Когда они достигают магнитосферы, происходит геомагнитная активность, которую мы называем магнитными или солнечными бурями. Незначительные бури с К-индексом от 1 до 4 обычно остаются незаметными для людей, а показатели свыше 5 могут оказывать значительное влияние на самочувствие и работу систем связи, в частности мобильных сетей и спутников. При высоких К-индексах возможно наблюдение полярного сияния.

Для поддержания организма во время магнитных бурь рекомендуется соблюдать режим сна и питания, избегать стресса и физической перегрузки, ограничивать употребление острой, жирной и соленой пищи, алкоголя и кофе. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, достаточное употребление воды и травяных напитков. Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства. Контрастный душ с утра и расслабляющая ванна вечером помогают улучшить самочувствие во время магнитной бури.

