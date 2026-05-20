Ожидается магнитная буря с К-индексом 2,3: прогноз на 20 мая

Уровень геомагнитной активности оценивают по шкале от 0 до 9 с использованием планетарного К-индекса: показатели от 5 и выше соответствуют сильным магнитным бурям.

В среду ожидается понижение активности к К-индексу 2,3 (зеленый уровень), что соответствует слабым геомагнитным возмущениям. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

В то же время специалисты отмечают, что прогнозы могут изменяться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые несколько часов. Поэтому следует следить за актуальными обновлениями.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают из-за вспышек и взрывов на Солнце, во время которых в космос высвобождается поток заряженных частиц — протонов и электронов. Достигая магнитного поля Земли, они приводят к возмущениям, которые и называют магнитными или солнечными бурями.

Интенсивность таких явлений определяют по индексу: значения 1–4 обычно почти не ощутимы для людей, тогда как уровень от 5 и выше уже классифицируется как сильный и может влиять на технику и самочувствие. При высоких показателях (7–8) возможны полярные сияния, а связь, спутники и радиосистемы могут работать со сбоями.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Воздействие на самочувствие

Во время магнитных бурь некоторые люди могут испытывать головные боли, усталость, колебания давления или повышенную раздражительность. Специального лечения нет, однако симптомы обычно облегчают стандартными средствами поддержания самочувствия.

Как уменьшить влияние бурь

В такие периоды рекомендуют соблюдать стабильный режим сна и питания, избегать чрезмерно жирной, соленой и острой пищи, а также ограничить кофе и алкоголь. Полезны будут прогулки на свежем воздухе, достаточное потребление воды и травяных чаев, легкая физическая активность и снижение уровня стресса. Людям с хроническими заболеваниями советуют иметь под рукой необходимое лекарство и больше отдыхать.

Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, что значит удаление Луны от Земли для продолжительности суток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!