Ожидается магнитная буря с К-индексом 2,7: прогноз на 16 декабря

Во вторник, 16 декабря, солнечная активность заметно снизилась, а геомагнитная ситуация стабилизировалась. Магнитная буря ослабла до так называемого "зеленого" уровня – показатель К-индекса составляет 2,7.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent и сообщила британская геологическая служба.

Специалисты отмечают, что характеристики солнечного ветра вернулись к привычным фоновым значениям. Это связано с уменьшением влияния скоростного потока, поступающего из корональной дыры на Солнце. Хотя утром 15 декабря был зафиксирован выброс корональной массы, он не направлен в сторону Земли, поэтому не представляет угрозы и не будет оказывать геоэффективное влияние.

Несмотря на завершение магнитной бури, ее последствия могут и дальше ощущать люди с повышенной метеочувствительностью и пожилые граждане. Для уменьшения возможного дискомфорта специалисты советуют соблюдать здоровый режим дня, полноценно отдыхать, поддерживать водный баланс и избегать переутомления.

