Ожидается магнитная буря с К-индексом 3: прогноз геомагнитной активности на 22 августа

22 августа солнечная активность снизится до уровня К-индекса 3, что соответствует зеленому уровню. Такие показатели считаются безопасными и не представляют угрозы здоровью человека. В то же время следует помнить, что данные о геомагнитной активности обновляются постоянно, так что прогнозы могут изменяться. Наиболее достоверным считается прогноз, сделанный на ближайшие сутки.

Об этом сообщает meteoagent. Во время сильных магнитных бурь люди с повышенной чувствительностью и хроническими заболеваниями часто испытывают неприятные симптомы — головные боли, повышенную тревожность, усталость, сонливость, проблемы с давлением, слабость и раздражительность.

Специалисты советуют заботиться о своем режиме, больше отдыхать и высыпаться, а также обратить внимание на питание. В такие дни следует избегать алкоголя, кофе и тяжелой пищи, больше времени проводить на свежем воздухе и сохранять эмоциональный покой.

