Ожидается магнитная буря с как-индексом 3: прогноз на 2 июня

Во вторник, 2 июня, геомагнитная ситуация на Земле будет оставаться относительно спокойной. По прогнозам специалистов, ожидается слабая магнитная буря зеленого уровня с К-индексом 3, что свидетельствует о низком уровне солнечной активности.

Об этом сообщает мониторинговый портал meteoagent и британская геологическая служба. По данным наблюдений, скорость солнечного ветра постепенно снижается из-за ослабления влияния корональных дыр на Солнце.

Именно поэтому большая часть суток геомагнитное поле Земли будет находиться в стабильном состоянии. В то же время, ученые не исключают кратковременных периодов незначительного усиления активности, связанных со слабыми потоками солнечной плазмы, которые могут достичь нашей планеты.

Специалисты отмечают, что текущий уровень геомагнитных колебаний не представляет серьезной угрозы для большинства людей. Однако метеозависимые лица, а также люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут испытывать легкий дискомфорт, в том числе усталость, головные боли или колебания артериального давления.

Эксперты также напоминают, что солнечная активность переменна и прогнозы могут корректироваться в зависимости от новых данных. Именно поэтому следует регулярно следить за обновлениями солнечных вспышек и геомагнитной обстановки, особенно людям, чувствительным к изменениям космической погоды.

