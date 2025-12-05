Ожидается магнитная буря силой 4,3: прогноз на 5 декабря

Мощная магнитная буря красного уровня, продолжавшаяся почти неделю, постепенно утихает. Однако метеозависимым людям рекомендуется внимательно следить за самочувствием и принять профилактические меры.

Прогноз геомагнитной активности

Пятница, 5 декабря : К-индекс - 4,3 балла (желтый уровень, средняя магнитная буря). Может оказывать влияние на самочувствие, особенно у чувствительных людей.

: К-индекс - (желтый уровень, средняя магнитная буря). Может оказывать влияние на самочувствие, особенно у чувствительных людей. Суббота, 6 декабря : Ожидается улучшение - 3,7 балла (слабая активность).

Важно : Прогнозы обновляются каждые 3 часа, так что ситуация может меняться. Геомагнитная активность измеряется по шкале от 0 до 9. К-индекс 5 и выше – это мощная магнитная буря.

Метеозависимость: кто в зоне риска и как проявляется

Метеозависимость – это не болезнь, а комплекс реакций организма на изменения космической погоды. Хотя генетическая предрасположенность встречается редко, 50–70% людей испытывают влияние магнитных бурь — просто не всегда это замечают.

Каждая клетка имеет электрический заряд, поэтому солнечная активность оказывает влияние на всех. Но сильнее всего реагируют:

пожилые люди;

лица с хроническими заболеваниями сердца и сосудов;

те, кто испытывает проблемы с нервной системой.

Типичные симптомы во время магнитных бурь:

головные боли;

бессонница;

повышенная утомляемость;

раздражительность или агрессия;

понижение концентрации.

Как защититься от геомагнитных колебаний: практические рекомендации

Специалисты советуют придерживаться простых правил, чтобы минимизировать влияние:

Питайтесь правильно - избегайте тяжелой пищи, предпочитайте овощи, фрукты, орехи и чистую воду. Соблюдайте спящий режим — спите не менее 7–8 часов. Двигайтесь – ежедневные прогулки пешком (хотя бы 30 минут) укрепляют нервную систему. Принимайте душ или посещайте баню – любители парной реже страдают от метеореакций. Избегайте стрессов – медитация, дыхательные упражнения или легкая йога помогут стабилизировать состояние.

