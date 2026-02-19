Ожидается магнитная буря уровня 4,7: прогноз на 19 февраля

Сегодня, 19 февраля 2026, солнечная активность находится на среднем уровне. Ожидается магнитная буря с K-индексом 4,7 – это желтый уровень (G1 по шкале NOAA), то есть слабая геомагнитная активность.

Об этом сообщает NOAA. Солнечный ветер несколько усиливается из-за влияния корональных дыр на Солнце. K-индекс держится на уровне 4,7 – это заметная, но не критическая буря. Значительных сбоев в работе техники или энергосистем не прогнозируется, однако метеочувствительные люди могут испытывать головные боли, усталость, повышение давления, раздражительность или нарушение сна.

Что такое магнитная буря и как она влияет на людей

Магнитная буря возникает, когда потоки заряженных частиц (протонов и электронов) от солнечных вспышек достигают магнитосферы Земли и вызывают ее возмущение. Сила бури измеряется K-индексом (от 0 до 9):

0–3 – спокойная магнитосфера;

4–5 – слабая или средняя буря (желтый уровень);

5–6 – сильная (оранжевый);

7–9 – очень сильная или экстремальная (красный).

Бурые уровни G1 (K=4–5) обычно не вызывают серьезных технических сбоев, но могут влиять на атмосферное давление. Поэтому метеозависимые люди чувствуют:

головная боль или тяжесть в голове;

головокружение;

скачки давления;

усталость, слабость;

нарушение сна;

раздражительность, тревожность;

понижение концентрации.

Наиболее сильно реагируют люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, вегето-сосудистой дистонией, хроническими неврологическими заболеваниями, а также пожилые и беременные женщины.

Как облегчить состояние во время магнитной бури

Специального лекарства от бури не существует, но симптомы можно значительно уменьшить:

Пейте достаточно чистой воды (1,5–2 л в сутки).

Избегайте кофе, энергетики, алкоголя и тяжелой пищи.

Уменьшите физические и эмоциональные нагрузки.

Спите не менее 7-8 часов в сутки.

Чаще проветривайте помещение и, если разрешает погода, выходите на короткие прогулки.

Контролируйте артериальное давление (измеряйте утром и вечером).

При необходимости принимайте назначенные лечащим врачом препараты (не занимайтесь самолечением).

Утром поможет контрастный душ, вечером – теплая ванна или травяной чай (мята, мелисса, ромашка).

