Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 21 апреля

21 апреля 2026 г. геомагнитная ситуация на Земле будет преимущественно спокойной. По предварительным прогнозам, существенная магнитная буря в этот день не ожидается, а после повышенной активности накануне состояние магнитного поля постепенно нормализуется.

По данным NOAA SWPC, максимальный индекс геомагнитной активности Kp составит около 4 баллов. Это считается завышенным уровнем, но до магнитной бури он не дотягивает, так как бури начинаются с отметки Kp 5.

Наиболее ощутимые колебания возможны в утренние часы – ориентировочно с 06:00 до 09:00. В течение остального дня активность прогнозируется слабой или умеренной.

В общей сложности 21 апреля не относится к потенциально опасным дням, однако метеочувствительные люди могут почувствовать легкий дискомфорт, особенно утром. Среди возможных проявлений:

головные боли;

усталость или сонливость;

раздражительность;

снижение концентрации внимания;

незначительные колебания АД.

В то же время, специалисты отмечают, что самочувствие часто больше зависит от переутомления, стресса, недостатка сна или обезвоживания, чем от геомагнитных изменений.

Чтобы легче перенести день, рекомендуется:

выспаться;

поддерживать водный баланс;

избегать перегрузок в первой половине дня;

ограничить употребление кофе и алкоголя;

больше отдыхать и проводить время на открытом воздухе.

