Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 21 апреля
21 апреля 2026 г. геомагнитная ситуация на Земле будет преимущественно спокойной. По предварительным прогнозам, существенная магнитная буря в этот день не ожидается, а после повышенной активности накануне состояние магнитного поля постепенно нормализуется.
По данным NOAA SWPC, максимальный индекс геомагнитной активности Kp составит около 4 баллов. Это считается завышенным уровнем, но до магнитной бури он не дотягивает, так как бури начинаются с отметки Kp 5.
Наиболее ощутимые колебания возможны в утренние часы – ориентировочно с 06:00 до 09:00. В течение остального дня активность прогнозируется слабой или умеренной.
В общей сложности 21 апреля не относится к потенциально опасным дням, однако метеочувствительные люди могут почувствовать легкий дискомфорт, особенно утром. Среди возможных проявлений:
- головные боли;
- усталость или сонливость;
- раздражительность;
- снижение концентрации внимания;
- незначительные колебания АД.
В то же время, специалисты отмечают, что самочувствие часто больше зависит от переутомления, стресса, недостатка сна или обезвоживания, чем от геомагнитных изменений.
Чтобы легче перенести день, рекомендуется:
- выспаться;
- поддерживать водный баланс;
- избегать перегрузок в первой половине дня;
- ограничить употребление кофе и алкоголя;
- больше отдыхать и проводить время на открытом воздухе.
